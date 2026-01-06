Это почти на 90% выше средней зарплаты по региону

Средняя заработная плата врача в Алтайском крае по итогам 11 месяцев 2025 года составила 93 632 рубля. Это следует из материалов к коллегии регионального Минздрава, которую ведомство провело накануне новогодних праздников. Отмечается, что этот показатель на 88,5% выше средней зарплаты по краю – она за этот период составляет 49 685 рублей.

При этом зарплаты среднего медицинского персонала, напротив, чуть ниже – 48 777 рублей. Младшие медработники на Алтае получают в среднем 45 867 рублей.

Также в материалах указано, что более 40% медиков региона (17,6 тысячи человек) получали зарплату на уровне МРОТ – в 2025 году он составлял 22 440 рублей. Ожидается, что с повышением показателя (с 1 января 2026 года МРОТ равен 27 093 рублям) таких сотрудников станет примерно на 900 человек больше.

За год зарплаты алтайских медиков выросли. Как ранее рассказывал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов, на конец 2024-го средняя заработная плата врача составляла 84,7 тысячи рублей, среднего медперсонала – 43,1 тысячи рублей, а младших медработников – 42,1 тысячи рублей.

При этом Попов подчеркивал, что сегодня доход медработника формируется не только зарплатой – часть составляют и социальные выплаты, которые назначают как на федеральном, так и на региональном уровне. Так, по его словам, еще весной 2025-го средняя зарплата врача-терапевта в районной больнице превышала 110 тысяч рублей.