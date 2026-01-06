Средняя зарплата врача в Алтайском крае превысила 90 тысяч рублей
Это почти на 90% выше средней зарплаты по региону
06 января 2026, 09:44, ИА Амител
Средняя заработная плата врача в Алтайском крае по итогам 11 месяцев 2025 года составила 93 632 рубля. Это следует из материалов к коллегии регионального Минздрава, которую ведомство провело накануне новогодних праздников. Отмечается, что этот показатель на 88,5% выше средней зарплаты по краю – она за этот период составляет 49 685 рублей.
При этом зарплаты среднего медицинского персонала, напротив, чуть ниже – 48 777 рублей. Младшие медработники на Алтае получают в среднем 45 867 рублей.
Также в материалах указано, что более 40% медиков региона (17,6 тысячи человек) получали зарплату на уровне МРОТ – в 2025 году он составлял 22 440 рублей. Ожидается, что с повышением показателя (с 1 января 2026 года МРОТ равен 27 093 рублям) таких сотрудников станет примерно на 900 человек больше.
За год зарплаты алтайских медиков выросли. Как ранее рассказывал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов, на конец 2024-го средняя заработная плата врача составляла 84,7 тысячи рублей, среднего медперсонала – 43,1 тысячи рублей, а младших медработников – 42,1 тысячи рублей.
При этом Попов подчеркивал, что сегодня доход медработника формируется не только зарплатой – часть составляют и социальные выплаты, которые назначают как на федеральном, так и на региональном уровне. Так, по его словам, еще весной 2025-го средняя зарплата врача-терапевта в районной больнице превышала 110 тысяч рублей.
09:48:59 06-01-2026
Опять байки про средние зарплаты и средние цены
10:27:59 06-01-2026
средняя зарплата врача-терапевта в районной больнице превышала 110 тысяч рублей
странно, где такие зарплаты? 70 еле-еле набегает, врач ЦРБ
10:28:27 06-01-2026
Почему в социальных учреждениях врач, который не лечит, не назначает лекарства, не несет ни какой ответственности получает более 100 тысяч?
17:18:06 06-01-2026
Гость (10:28:27 06-01-2026) Почему в социальных учреждениях врач, который не лечит, не н... и ни хрена не делают вдобавок...чаи гоняют...
11:00:22 06-01-2026
Игра цифр
11:55:03 06-01-2026
А рядовые врачи об этом счастье знают?
12:21:57 06-01-2026
при том что надо несколько лет провести в мед. институте а на шинном можно за 3 месяца обучиться - ну такое....
00:11:34 07-01-2026
Шинник (12:21:57 06-01-2026) при том что надо несколько лет провести в мед. институте а н... Там " провести несколько лет " не получится это не ПТУ и не шинка там придется учитьСя.(если хочешь закончить конечно)
12:57:00 06-01-2026
Так и пишите: Повышение зарплат произошло за счет социальных выплат медикам в районах.
13:26:42 06-01-2026
почему не написали сколько получают глав врачи, и учитывали или нет их зарплаты? думаю что не учитывали.Потому и не озвучили.
11:31:35 08-01-2026
Гость (13:26:42 06-01-2026) почему не написали сколько получают глав врачи, и учитывали ... Как раз с учетом их немалых доходов и выходит высокая средняя
13:27:25 06-01-2026
Распределение прожиточного минимума 18 373 р. в месяц на необходимые и обязательные затраты:
Продукты питания - 40%-7 349 р. ЖКУ - 25%-4 593 р. Транспорт - 10%-1 837 р. Одежда и обувь - 5%-919 р. Медицинские услуги - 5%-919 р. Культура и отдых - 5%-919 р. Прочие расходы - 10%-1 837 р.
Примечание: МРОТ 27 093 -40,1% (налоги/сборы)=16 228,71 руб. (работодатель не имеет право выдавать получку меньше прожиточного минимума)
14:41:19 06-01-2026
еще весной 2025-го средняя зарплата врача-терапевта в районной больнице превышала 110 тысяч рублей.
Средняя с главврачом?
14:42:29 06-01-2026
Ой-ли
20:02:24 06-01-2026
Интересно, кто так активно минусовал?
21:42:12 06-01-2026
Гость (20:02:24 06-01-2026) Интересно, кто так активно минусовал? ...
мне тоже интересно.
Что не комментарий, то куча минусов !!!!!!!!!!!!!!!
20:09:22 06-01-2026
Врачи от каждой публикации то плачут, то смеются.
20:35:10 06-01-2026
Странно, почему тогда такая нехватка кадров? И почему на сайтах с вакансиями суммы предлагают гораздо меньшие.
20:55:48 06-01-2026
Это скорее всего озвученная ЗП вместе с коммерческими врачами, глав.врачами, заведками и прочей министерской свитой. Реальную ЗП обычного врача слабо озвучить?
22:12:47 06-01-2026
Вот при таких показателях нам впервые за несколько лет не дали федеральной премии к новому году.
23:45:13 06-01-2026
Гость (22:12:47 06-01-2026) Вот при таких показателях нам впервые за несколько лет не да... Этот который ваш на букву П в начале года говорил что 115 средняя?
Чего вы тут нам в ухи дуете???
09:42:19 08-01-2026
реальный расчетный листок показать можно? или СЛАБО?
11:22:23 08-01-2026
И кто так минусы поставил - 21 сотрудник министерства?