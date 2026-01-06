НОВОСТИОбщество

Средняя зарплата врача в Алтайском крае превысила 90 тысяч рублей

Это почти на 90% выше средней зарплаты по региону

06 января 2026, 09:44, ИА Амител

Медик готовится к вакцинации / Фото: amic.ru
Средняя заработная плата врача в Алтайском крае по итогам 11 месяцев 2025 года составила 93 632 рубля. Это следует из материалов к коллегии регионального Минздрава, которую ведомство провело накануне новогодних праздников. Отмечается, что этот показатель на 88,5% выше средней зарплаты по краю – она за этот период составляет 49 685 рублей. 

При этом зарплаты среднего медицинского персонала, напротив, чуть ниже – 48 777 рублей. Младшие медработники на Алтае получают в среднем 45 867 рублей

Также в материалах указано, что более 40% медиков региона (17,6 тысячи человек) получали зарплату на уровне МРОТ – в 2025 году он составлял 22 440 рублей. Ожидается, что с повышением показателя (с 1 января 2026 года МРОТ равен 27 093 рублям) таких сотрудников станет примерно на 900 человек больше. 

За год зарплаты алтайских медиков выросли. Как ранее рассказывал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов, на конец 2024-го средняя заработная плата врача составляла 84,7 тысячи рублей, среднего медперсонала – 43,1 тысячи рублей, а младших медработников – 42,1 тысячи рублей.

При этом Попов подчеркивал, что сегодня доход медработника формируется не только зарплатой – часть составляют и социальные выплаты, которые назначают как на федеральном, так и на региональном уровне. Так, по его словам, еще весной 2025-го средняя зарплата врача-терапевта в районной больнице превышала 110 тысяч рублей. 

Прием у врача в поликлинике / Фото: amic.ru

Комментарии 23

Avatar Picture
Гость

09:48:59 06-01-2026

Опять байки про средние зарплаты и средние цены

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Бгг

10:27:59 06-01-2026

средняя зарплата врача-терапевта в районной больнице превышала 110 тысяч рублей

странно, где такие зарплаты? 70 еле-еле набегает, врач ЦРБ

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:28:27 06-01-2026

Почему в социальных учреждениях врач, который не лечит, не назначает лекарства, не несет ни какой ответственности получает более 100 тысяч?

  -32 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:18:06 06-01-2026

Гость (10:28:27 06-01-2026) Почему в социальных учреждениях врач, который не лечит, не н... и ни хрена не делают вдобавок...чаи гоняют...

  -21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:00:22 06-01-2026

Игра цифр

  -18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:55:03 06-01-2026

А рядовые врачи об этом счастье знают?

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

12:21:57 06-01-2026

при том что надо несколько лет провести в мед. институте а на шинном можно за 3 месяца обучиться - ну такое....

  -26 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

00:11:34 07-01-2026

Шинник (12:21:57 06-01-2026) при том что надо несколько лет провести в мед. институте а н... Там " провести несколько лет " не получится это не ПТУ и не шинка там придется учитьСя.(если хочешь закончить конечно)

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
врач стационара

12:57:00 06-01-2026

Так и пишите: Повышение зарплат произошло за счет социальных выплат медикам в районах.

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:26:42 06-01-2026

почему не написали сколько получают глав врачи, и учитывали или нет их зарплаты? думаю что не учитывали.Потому и не озвучили.

  -18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:31:35 08-01-2026

Гость (13:26:42 06-01-2026) почему не написали сколько получают глав врачи, и учитывали ... Как раз с учетом их немалых доходов и выходит высокая средняя

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:27:25 06-01-2026

Распределение прожиточного минимума 18 373 р. в месяц на необходимые и обязательные затраты:
Продукты питания - 40%-7 349 р. ЖКУ - 25%-4 593 р. Транспорт - 10%-1 837 р. Одежда и обувь - 5%-919 р. Медицинские услуги - 5%-919 р. Культура и отдых - 5%-919 р. Прочие расходы - 10%-1 837 р.
Примечание: МРОТ 27 093 -40,1% (налоги/сборы)=16 228,71 руб. (работодатель не имеет право выдавать получку меньше прожиточного минимума)

  -31 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

14:41:19 06-01-2026

еще весной 2025-го средняя зарплата врача-терапевта в районной больнице превышала 110 тысяч рублей.

Средняя с главврачом?

  -22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:42:29 06-01-2026

Ой-ли

  -25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:02:24 06-01-2026

Интересно, кто так активно минусовал?

  -20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

21:42:12 06-01-2026

Гость (20:02:24 06-01-2026) Интересно, кто так активно минусовал? ...
мне тоже интересно.
Что не комментарий, то куча минусов !!!!!!!!!!!!!!!

  -20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:09:22 06-01-2026

Врачи от каждой публикации то плачут, то смеются.

  -19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ольга.

20:35:10 06-01-2026

Странно, почему тогда такая нехватка кадров? И почему на сайтах с вакансиями суммы предлагают гораздо меньшие.

  -19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ой

20:55:48 06-01-2026

Это скорее всего озвученная ЗП вместе с коммерческими врачами, глав.врачами, заведками и прочей министерской свитой. Реальную ЗП обычного врача слабо озвучить?

  -28 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:12:47 06-01-2026

Вот при таких показателях нам впервые за несколько лет не дали федеральной премии к новому году.

  -31 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ЦУМ ЖИВ!

23:45:13 06-01-2026

Гость (22:12:47 06-01-2026) Вот при таких показателях нам впервые за несколько лет не да... Этот который ваш на букву П в начале года говорил что 115 средняя?
Чего вы тут нам в ухи дуете???

  -31 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гражданин

09:42:19 08-01-2026

реальный расчетный листок показать можно? или СЛАБО?

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:22:23 08-01-2026

И кто так минусы поставил - 21 сотрудник министерства?

  -14 Нравится
Ответить
