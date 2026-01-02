До -10. О погоде в Барнауле 2 января

Преимущественно без осадков

02 января 2026, 06:00, ИА Амител

Цапля зимой / Фото сгенерировано нейросетью Kandinskiy / amic.ru

От -7 до -12 градусов ожидается в Алтайском крае 2 января. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. Ветер восточный, 3–8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле от -8 до -10 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер восточный, 3–8 м/с.