Коротко. Точно. По делу. Как радио Business FM Барнаул захватило внимание предпринимателей

"Деловое радио — про деньги, да! Но еще и про смыслы, выбор, понимание, что происходит вокруг", — раскрывает секрет успеха радиостанции главный редактор Business FM Барнаул Ирина Прокофьева

16 февраля 2026, 09:45, ИА Амител

Радиоэфир в студии Business FM Барнаул / Фото предоставлено редакцией Business FM Барнаул

Пять лет в эфире! 15 февраля радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул отпраздновала первую круглую дату. За это время волна 90,7 стала неотъемлемой частью делового ландшафта региона и краевой столицы. О том, с чего начинала команда, как росли, как менялась станция и ее аудитория, о главных уроках и самых ярких эфирных моментах, — читайте в эксклюзивном интервью с главным редактором Бизнес ФМ Барнаул Ириной Прокофьевой.

Отбирали самых-самых

— Итак, это была премьерная радиостанция BFM, которая начала вещание в городе-немиллионнике. Ведь до этого деловое радио звучало лишь в крупнейших городах страны. Что скажете? Эксперимент удался?

— Да, однозначно! На тот момент это был риск, но осознанный. И, как мне кажется, Барнаул его оправдал. Мы увидели, что в Барнауле бизнес-аудитория живая, думающая, очень вовлеченная. И город-немиллионник оказался наравне с миллионниками и по уровню интереса к экономике, и по управленческим решениям. Барнаул показал: качественный деловой контент востребован не только в мегаполисах. У нас есть активное предпринимательское сообщество — управленцы, инвесторы, люди, которым очень важна оперативная прикладная информация, и здесь БФМ оказалась очень важным инструментом. За пять лет этот бренд стал действительно узнаваемым на региональном медиарынке. У нас сформировался мощный пул экспертов: за 20 лет работы на телевидении я не видела таких крутых и мощных экспертов, которые есть сейчас у БФМ. Это профессионалы строительной отрасли, финансового, автомобильного рынков и всех-всех-всех сфер экономики, которые сегодня активно работают. Это люди, которым мы можем позвонить и днем, и ночью, а они могут нам разъяснить, пояснить и объяснить, что происходит в экономике прямо сейчас. Это дорогого стоит.

— Каким был ваш самый первый эфир на радио Business FM Барнаул? Запомнился ли он? Может, кто-то из местных бизнесменов первым сказал: "Я хочу быть в вашем эфире", а потом стал постоянным гостем…

— Мой первый эфир был посвящен судьбе криптовалюты — в тот момент тему активно обсуждали на высшем уровне. Центробанк предложил запретить выпуск, обращение и майнинг крипты. Чтобы поговорить об этом, я пригласила в эфир представителя компании "БКС Мир инвестиций" Ивана Козлова. А готовясь к интервью, очень плотно познакомилась с Виталием Шульгой, который тогда возглавлял барнаульский филиал этой компании. Он стал одним из самых первых авторов нашей рубрики, где мы говорили о фондовом рынке, о том, как меняются цены на акции, что подрастает, что падает, что было привлекательным на тот момент. Но эта рубрика, как и весь наш план, что мы придумали, когда запускали радио, рухнули 24 февраля 2022 года, когда началась СВО и последовали санкции Запада. У бизнеса был шок, все логистические цепи сломались, ничего не было понятно. И поэтому все, что мы придумали на старте радиостанции, пришлось в срочном порядке переделывать.

Появилась рубрика о недвижимости, ее ведущим был Дмитрий Дворядкин, HR-направление вела Татьяна Кириленко. Один из первых наших авторов рубрик Илья Казюра говорил о спортивной форме: как ее поддерживать, как вести здоровый образ жизни, как следить за своим телом и питанием. Это, кстати, один из немногих авторов, которые все эти годы с нами, и спасибо ему за это огромное. Вообще, желающих звучать в эфире Business FM Барнаул было много, потому что радиостанция — очень качественная, и все это слышали. Всем хотелось быть пионерами, открыть свою собственную рубрику. Мы отбирали "самых-самых". А еще тех, кто мог самостоятельно генерировать контент, делать его интересным с точки зрения восприятия радиоформата.

Профессиональный разговор

— Как-то изменилось вещание за пять лет?

— Да. Пять лет — это большой срок, чтобы что-то изменить. Во-первых, наше вещание было приведено в соответствие с федеральным. Конечно, там у них у всех прекрасные голоса, много мужских, их не переплюнуть. У нас в основном женская редакция. Но тем не менее мы пришли к тому же формату, как и наш старший брат в Москве.

Во-вторых, станция Business FM Барнаул вышла за пределы радиостудии и начала активную деятельность офлайн. Мы проводим круглые столы, экспертные мероприятия, где обсуждаем острые актуальные темы. Чаще всего мы проводим их с Алтайским союзом строителей. Я сама очень люблю строительную тематику, тему жилищного строительства. И любовь к этой теме породила целую серию круглых столов с участниками строительного рынка. Мы получили много отзывов, все очень тепло отзываются о том, как проходят эти встречи, — очень конструктивно и профессионально.

Это настоящий живой профессиональный разговор, который всегда заканчивается результатом — или это обращение в органы власти, или подписание резолюций, договоренностей и так далее. Кроме того, мы очень плотно подружились с Алтайпищепромом. Да и вообще со многими отраслями, которые тесно связаны с бизнесом. Мы ищем интересные, эксклюзивные темы и разрабатываем их, собирая мнения самых разных экспертов.

Команда радиостанции на выездном мероприятии / Фото предоставлено редакцией Business FM Барнаул

— Что есть еще такого, что делает БФМ особенно ценным и привлекательным?

— Мы ездим со своей выездной радиостудией на различные форумы: мероприятия туротрасли, апифорум "Алтай 2025", "День поля". И это очень круто: ты окунаешься непосредственно в гущу событий, общаешься "на земле" с бизнесом, берешь интересные интервью прямо на площадках. Это непередаваемый формат работы, я его больше всего люблю, потому что все самое интересное и атмосферное происходит именно на деловых мероприятиях. Это передается во всех интервью, которые мы записываем, и слушать их потом очень интересно, потому что они взяты непосредственно на площадке проведения. Кстати, желающих заглянуть в нашу выездную студию и поделиться своим экспертным мнением на форумах всегда очень много. Вот если в стационарную студию не так просто зазвать эксперта, то на форумах у нас прям выстраивается очередь из тех, кто хочет попасть в радиоэфир.

Круглый стол с экспертами / Фото предоставлено редакцией Business FM Барнаул

У нас появился еще один интересный инструмент — чат, где эксперты ищут СМИ, а СМИ ищут экспертов. В нем уже более 600 участников. Туда мы периодически пишем наши запросы, а эксперты из самых разных сфер откликаются. Это и делает наш контент интересным. То есть у нас не мелькают одни и те же лица. Мы стараемся привлекать как можно больше разных и интересных представителей бизнеса.

Кроме того, в ежегодной масштабной премии "Народный знак качества" есть специальная номинация "Персона Business FM Барнаул". Участие в ней — хороший способ заявить о себе широкой деловой общественности. В отличие от других категорий, здесь выбирают не компании, а личности — предпринимателей, руководителей и владельцев бизнеса, тех, чьи истории вдохновляют. Каждый месяц мы спрашиваем у подписчиков и слушателей, чье интервью они хотят услышать в эфире. Чья жизнь, карьера и бизнес интересны. Именно этих предпринимателей мы приглашаем в эфир. Они становятся героями рубрики "Персона Business FM Барнаул", рассказывают, как построили бизнес, с какими вызовами сталкивались и какие принципы помогают им в работе и жизни. Кроме того, слушатели узнают о личных интересах и ценностях предпринимателей.

Именно среди этих героев выбирают победителя в номинации "Персона Business FM Барнаул".

Редакция Business FM Барнаул / Фото предоставлено редакцией

Мы не учим успеху. Мы помогаем ориентироваться

— Кто слушает Бизнес ФМ Барнаул сегодня? Почему барнаульцы выбирают волну 90,7 и чем они отличаются?

— Это прежде всего проактивные люди. То есть люди, принимающие решения. Люди, которым важно быть всегда на полшага впереди. Кому важно понимать, что происходит в политике, потому что политика напрямую влияет на экономику. Кому важно понимать, что происходит в экономике, в мире, в стране, конкретно в Алтайском крае. Наша целевая аудитория — бизнесмены, топ-менеджеры, представители власти. Вот, к примеру, наш частый спикер — глава барнаульского отделения Центробанка, который не раз нам признавался: БФМ Барнаул — это его любимая радиостанция.

— Каким должно быть бизнес-радио, чтобы конкурировать с подкастами о финансах и многочисленных книгах о развитии бизнеса и личностном росте?

— Подкасты, если можно так сравнить, — это марафон, книги — это длинная дистанция на выносливость. А бизнес-радио — это, скорее, спринт: коротко, точно, по делу и вовремя. Когда решение нужно принять сейчас, ты включаешь радио, а не ищешь нужную главу в книге. Бизнес-радио должно экономить самое дорогое — время предпринимателя, давая максимум смысла за восемь-девять минут — столько длится наш ежедневный выпуск "Главные темы дня". Ну а чтобы конкурировать, бизнес-радио должно быть источником, которому доверяют. Мы не учим успеху. Мы помогаем ориентироваться в реальности.

— Только ли о бизнесе рассказывает Бизнес ФМ? О чем еще эта радиостанция?

— БФМ — это не про бизнес в узком смысле. Да, в основе эфира, конечно, экономика, финансы, рынки, управленческие решения, но на самом деле мы говорим еще и о жизни человека бизнеса, человека, который принимает решения. В эфире звучит политика, городская повестка, культура, путешествия, книги… Все то, что формирует контекст, в котором работает предприниматель, топ-менеджер, управленец. Бизнес не существует в вакууме, на него всегда влияет среда и настроение. Поэтому Бизнес ФМ — это радио реальности, в которой живет активный, думающий человек. Про деньги — да! Но еще и про смыслы, выбор, понимание, что происходит вокруг.

— БФМ — радио по франшизе. Есть региональный блок и московский. Какие фишки позволяют вам органично встраиваться в федеральное вещание?

— Да, мы работаем по франшизе, и это наше преимущество. У нас есть старший брат: московская редакция, которая помогает делать актуальный интересный контент. Мы используем темы, которые поднимает Москва, в нашем эфире звучат комментарии федеральных экспертов. Мы поднимаем федеральные темы здесь на региональном уровне. Иногда Москва берет в федеральный эфир наши темы.

Так было с сюжетом про цветы. Накануне 8 марта мы рассказывали, из каких стран поставляют цветы в Барнаул. Почему одни страны вытесняют другие на этом рынке, и почему Китай не смог прижиться? Эта тема заинтересовала московскую редакцию и прозвучала в федеральном эфире.

Еще был материал про "Честный знак". Журналист посетил рядовое, на первый взгляд, совещание, где предприниматели обсуждали внедрение этой системы. Других журналистов там не было, и он получил эксклюзивный материал. Было много критики, много дельных замечаний от предпринимателей, и он отобразил их позицию. Материал получился ценный и интересный, московские коллеги его очень хвалили и назвали одним из лучших в сезоне.

Мы работаем в одной связке — Москва и регионы, дополняем друг друга. Если что-то происходит в Красноярске, в Калининграде, Новосибирске или в Казани, там везде есть наши редакции, которые помогают нам очень быстро собрать информацию, часто комментарии дают сами редакторы. Это очень профессиональная, классная, дружная семья Бизнес ФМ, которая делает очень качественные и интересные материалы в лучших традициях бизнес-радио. Это федеральный уровень, который наша редакция уверенно держит. Слушайте нас в эфире, читайте в соцсетях и на сайте amic.ru. Держитесь курса!