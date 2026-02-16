В Бийске 12-летний мальчик угодил под колеса иномарки

В этот же день был сбит еще один подросток

16 февраля 2026, 08:59, ИА Амител

Инцидент попал на видеокамеру / Фото: стоп-кадр с видео "ЧП Бийск" / https://max.ru/id2226021172_gos

В Бийске произошло два дорожно‑транспортных происшествия с участием несовершеннолетних пешеходов. Первое ДТП случилось на улице Ленинградской. Как сообщили в больнице скорой медицинской помощи, там сбили 12‑летнего мальчика.

По предварительной информации, ребенок переходил дорогу в неположенном месте и попал под колеса легкового автомобиля. На месте работала бригада медиков, а сотрудники полиции приступили к выяснению всех обстоятельств происшествия.

«Ребенку оказана необходимая медицинская помощь на месте. Бригада скорой помощи доставила 12‑летнего мальчика в состоянии средней степени тяжести в медицинское учреждение», — рассказал главный врач станции скорой медицинской помощи Бийска Алексей Карнаухов.

Несколько позже стало известно еще об одном ДТП — на улице Трофимова. Там пострадал 14‑летний пешеход. Мальчика также доставили в больницу силами бригады скорой помощи.

В связи с произошедшими случаями медики напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения. Так, стоит переходить проезжую часть только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора.

