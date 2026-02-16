Власти США обнародовали список из более чем 300 известных лиц, связанных с делом Эпштейна

В документе фигурируют Джо Байден, принц Гарри, Билл Гейтс, Вуди Аллен и Марк Цукерберг

16 февраля 2026, 09:13, ИА Амител

Джеффри Эпштейн / Фото: bloomberg.com

Генеральный прокурор США Пэм Бонди опубликовала перечень свыше 300 политиков и публичных персон, фигурирующих в материалах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, осужденного за торговлю несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, сообщила газета The New York Post.

Соответствующий список был направлен в письме на имя председателя юридического комитета сената Чака Грассли, его коллеги из палаты представителей Джима Джордана и их заместителей. Документ подписали Пэм Бонди и ее заместитель Тодд Бланш.

«Этот список включает всех лиц, в отношении которых выполняются два условия: они являются или являлись государственными должностными лицами либо политически значимыми персонами и их имя хотя бы один раз встречается в материалах, обнародованных в соответствии с законом», — указано в письме.

Среди упомянутых в списке — Билл и Хиллари Клинтон, Барак и Мишель Обама, Камала Харрис, Джо Байден, принц Гарри, Билл Гейтс, Вуди Аллен, Марк Цукерберг, Боно и Бейонсе.

Бонди и Бланш подчеркнули, что министерство юстиции обнародовало все имеющиеся материалы в полном объеме и в соответствии с законодательством.

«Никакие материалы не были скрыты или отредактированы "по соображениям неловкости, репутационного ущерба или политической чувствительности", в том числе в отношении любого государственного чиновника, публичной фигуры или иностранного высокопоставленного лица», — говорится в документе.

Общий объем опубликованных данных превысил 3,5 миллиона файлов. О завершении публикации материалов Тодд Бланш объявил 30 января.

Напомним, что в 2019 году Джеффри Эпштейну были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме. Следствие пришло к выводу, что это было самоубийство.

На фоне обнародования списка 11 февраля состоялись напряженные слушания с законодателями. Пэм Бонди активно отстаивала результаты работы минюста, однако диалог временами перерастал в открытое вербальное противостояние.

Ранее сообщалось, что в документах по делу Эпштейна обнаружили упоминания о девятилетней жертве.