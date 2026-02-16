Мораторий на размер тарифов ЖКХ предложили ввести в Госдуме для "стабилизации ситуации"

Инициатива направлена прежде всего на поддержку социально уязвимых категорий

16 февраля 2026, 10:27, ИА Амител

Бумажная квитанция / Фото: amic.ru

В Госдуме предложили ввести с 1 марта 2026 года до 1 марта 2028 года мораторий на повышение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, сообщает РИА Новости.

«Это позволит стабилизировать ситуацию в сфере ЖКХ и снизить нагрузку на граждан и экономику, даст людям возможность спокойно планировать свои расходы на несколько лет вперед, не опасаясь изменений», — пояснил депутат Госдумы Юрий Афонин.

Он подчеркнул, что инициатива направлена прежде всего на поддержку семей с невысокими доходами, пенсионеров и других социально уязвимых категорий.

В пояснительной записке отмечается, что индексы изменения платы за ЖКУ в регионах России на 2026 год утверждены распоряжением кабмина от 25 ноября 2025 года и различаются по регионам. В случае принятия законопроекта плата в рамках индексов не будет повышаться до 1 марта 2028 года.

Ранее эксперт по ЖКХ Яков Якубович заявил amic.ru, что Минстрой принимает непопулярные меры вместо системной работы по изменению ситуации в "коммуналке". В итоге получается так, что "государство устранилось".