Мораторий на размер тарифов ЖКХ предложили ввести в Госдуме для "стабилизации ситуации"
Инициатива направлена прежде всего на поддержку социально уязвимых категорий
16 февраля 2026, 10:27, ИА Амител
В Госдуме предложили ввести с 1 марта 2026 года до 1 марта 2028 года мораторий на повышение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, сообщает РИА Новости.
«Это позволит стабилизировать ситуацию в сфере ЖКХ и снизить нагрузку на граждан и экономику, даст людям возможность спокойно планировать свои расходы на несколько лет вперед, не опасаясь изменений», — пояснил депутат Госдумы Юрий Афонин.
Он подчеркнул, что инициатива направлена прежде всего на поддержку семей с невысокими доходами, пенсионеров и других социально уязвимых категорий.
В пояснительной записке отмечается, что индексы изменения платы за ЖКУ в регионах России на 2026 год утверждены распоряжением кабмина от 25 ноября 2025 года и различаются по регионам. В случае принятия законопроекта плата в рамках индексов не будет повышаться до 1 марта 2028 года.
Ранее эксперт по ЖКХ Яков Якубович заявил amic.ru, что Минстрой принимает непопулярные меры вместо системной работы по изменению ситуации в "коммуналке". В итоге получается так, что "государство устранилось".
10:39:50 16-02-2026
Мораторий два года назад нужно было вводить.
А сейчас трупу испарину промакают
10:52:44 16-02-2026
Гость (10:39:50 16-02-2026) Мораторий два года назад нужно было вводить.А сейчас тру... понятно, что труп - метафорический, но в вашем понимании - это жкх или народ или иное?
10:55:04 16-02-2026
Тарифы ЖКХ на цену товара влияют. Магазины ведь тоже платят за тепло, газ и электричество.
12:26:45 16-02-2026
Гость (10:55:04 16-02-2026) Тарифы ЖКХ на цену товара влияют. Магазины ведь тоже платят ... Да не поможет. Там без ЖКХ столько всего влияет, что эти телодвижения выглядят танцами на костях.
10:57:56 16-02-2026
Популизм перед выборами?
11:00:20 16-02-2026
На запреты и налоги введите!!!!
11:25:29 16-02-2026
Предложили и забыли. Единая Россия всё равно не пропустит большинством. Это же благо для народа, а так судя по принятым законам ЕР быть не должно.
11:35:21 16-02-2026
мораторий... значит потом сразу разом все бахнут
12:47:03 16-02-2026
кто установил такие тарифы, неужели враги?
12:49:07 16-02-2026
Ой. в госдуме отцы родные, сначала за повышение по 2 раза в год голосовали, теперь мораторий предлагают, который сроду не пройдет, а пройдет, так потом как выстрелит, Блин, чтоб вам пусто было.
12:57:35 16-02-2026
даст людям возможность спокойно планировать свои расходы на несколько лет вперед - такое кошельки не разрешат.
13:38:05 16-02-2026
может, Госдума примет по-настоящему стоящее предложение - приватизировать сферу ЖКХ буквально по символическим ценам, как было в 90-е гг.? Если уж народу хотят помочь. Хотя, если не полениться, то везде в ЖКХ можно найти нарушения закона и забрать по закону.
13:57:25 16-02-2026
Мне кажется, что такие серьезные вопросы, как резкие необоснованные повышения тарифов на услуги жизнеобеспечения людей, тем более проживающих в северных регионах, на Урале, за Уралом в Сибири и т.д., должны рассматриваться депутатами в Госдуме, как представителям народа, чтоб они знали, что чиновники хотят сотворить с народом, а не отдавать на откуп неизвестным народу спецам , скрывающимися под маской МинЖКХ и другими недружественных к народу организаций.
16:47:05 16-02-2026
Горожанин. (13:57:25 16-02-2026) Мне кажется, что такие серьезные вопросы, как резкие необосн... Так-то оно так. Беда в том, что депутаты ГД "страшно далеки они от народа" (с). Вот из так называемых здесь "депутатов с Алтая" кто реально проводит встречи с избирателями? Терентьев, пожалуй, и Глазкова. Кто из депутатов действительно имеет смелость пойти против большинства в ГД? Пчёлы против мёда?