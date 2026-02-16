Невролог предупредила о неочевидных признаках инсульта

По словам врача, важно обращать внимание на такие симптомы, как потеря равновесия или странное ощущение в лице

16 февраля 2026, 09:28, ИА Амител

Медик, врач / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
Врач‑невролог клиники "Поликлиника.ру" Наталья Жарова в беседе с "Лентой.ру" обратила внимание на то, что признаки инсульта нередко бывают неочевидными, и призвала внимательно относиться к ряду настораживающих симптомов. Среди тревожных сигналов специалист выделила, прежде всего, внезапные изменения в самочувствии.

«Стоит насторожиться, если впервые в жизни возникла сильная головная боль или если привычная, знакомая годами боль вдруг изменила свой характер, — подчеркнула невролог. — Онемение даже не всей руки, в том числе "ватность" в пальцах или странное ощущение в щеке, которое списывают на неудачный сон, тоже может быть признаком инсульта», — добавила эксперт.

К числу опасных симптомов Жарова отнесла также внезапную потерю равновесия и нарушение координации движений.

Кроме того, она рекомендовала незамедлительно обращаться за медицинской помощью, если у человека начали двоиться предметы перед глазами или резко ухудшился слух в течение нескольких минут. Невролог описала и более редкие, но крайне тревожные проявления:

«Бывает и так, что человек внешне абсолютно здоров, бодр и даже не жалуется, но вдруг перестает узнавать собственную квартиру или смотрит на близких без понимания, как будто видит их впервые. Иногда ему кажется, что речь родных звучит как иностранная, или он сам пытается что‑то сказать, но слова складываются в кашу. Самое плохое в этом состоянии то, что мозг блокирует критику, и убедить человека, что с ним что‑то не так, крайне сложно».

Жарова подчеркнула, что чем раньше человек или его близкие заметят подобные симптомы и обратятся за помощью, тем выше шансы на успешное лечение и восстановление.

Комментарии 5

Гость

09:45:34 16-02-2026

А невролог не сказала , как попасть к неврологу, записи на две недели вперед - нет! И даже если все вышеперечисленные симптомы присутствую, врач-невролог поставить свой диагноз без обследования - мигрень и всё!

Гость

10:18:54 16-02-2026

Гость (09:45:34 16-02-2026) А невролог не сказала , как попасть к неврологу, записи н... Вам же госпожа Арбидол сказала, что надо попить ромашку, приложить подорожник. Вот две недели пейте и прикладывайте. А если не поможет, тогда уже не беспокойте невролога, а обращайтесь в похоронную службу.

Гость

10:55:48 16-02-2026

Гость (09:45:34 16-02-2026) А невролог не сказала , как попасть к неврологу, записи н...
с такими симптомами не ходят к участковому врачу, а вызывают скорую помощь!

гость

12:55:47 16-02-2026

После инсульта и двух недель в больнице ждём консультацию в Краевой больнице уже месяц.

Гость

13:11:31 16-02-2026

гость (12:55:47 16-02-2026) После инсульта и двух недель в больнице ждём консультацию в ... Вспомните об этом, когда придет время голосовать. Сентябрь уже скоро, ПЖиВ тоже не дремлет и старается одурачить

