Невролог предупредила о неочевидных признаках инсульта

По словам врача, важно обращать внимание на такие симптомы, как потеря равновесия или странное ощущение в лице

16 февраля 2026, 09:28, ИА Амител

Медик, врач / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Врач‑невролог клиники "Поликлиника.ру" Наталья Жарова в беседе с "Лентой.ру" обратила внимание на то, что признаки инсульта нередко бывают неочевидными, и призвала внимательно относиться к ряду настораживающих симптомов. Среди тревожных сигналов специалист выделила, прежде всего, внезапные изменения в самочувствии.

«Стоит насторожиться, если впервые в жизни возникла сильная головная боль или если привычная, знакомая годами боль вдруг изменила свой характер, — подчеркнула невролог. — Онемение даже не всей руки, в том числе "ватность" в пальцах или странное ощущение в щеке, которое списывают на неудачный сон, тоже может быть признаком инсульта», — добавила эксперт.

К числу опасных симптомов Жарова отнесла также внезапную потерю равновесия и нарушение координации движений.

Кроме того, она рекомендовала незамедлительно обращаться за медицинской помощью, если у человека начали двоиться предметы перед глазами или резко ухудшился слух в течение нескольких минут. Невролог описала и более редкие, но крайне тревожные проявления:

«Бывает и так, что человек внешне абсолютно здоров, бодр и даже не жалуется, но вдруг перестает узнавать собственную квартиру или смотрит на близких без понимания, как будто видит их впервые. Иногда ему кажется, что речь родных звучит как иностранная, или он сам пытается что‑то сказать, но слова складываются в кашу. Самое плохое в этом состоянии то, что мозг блокирует критику, и убедить человека, что с ним что‑то не так, крайне сложно».

Жарова подчеркнула, что чем раньше человек или его близкие заметят подобные симптомы и обратятся за помощью, тем выше шансы на успешное лечение и восстановление.

