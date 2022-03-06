Любовь для трех знаков. Астрологический прогноз с 7 по 13 марта 2022 года

Неделя с 7 по 13 марта обещает приятные сюрпризы. Впрочем, иначе и быть не может: начинается она с двух официальных выходных. Но и астрологи уверены, что нас ждут позитивные новости. Особенно удачно всё сложится в сферах любви и финансов, рассказала изданию FTimes астропсихолог Юлия Широкова.

Рассказываем, чего ждать каждому знаку зодиака с 7 по 13 марта 2022 года.

Овен Овнов ждёт непростая неделя. В каждой из сфер жизни представителям знака придётся быстро реагировать на внезапные перемены. Астролог советует ни в коем случае не поддаваться панике. Примите, что все задачи мира вы решить всё равно не сможете. Поэтому следует сохранять спокойствие, расставлять приоритеты и устранять проблемы по мере их поступления. На выходных у Овнов будет шанс, который поможет им финансово вырасти.

Телец Тельцам не стоит рвать с места в карьер на этой неделе. Череда мелких проблем всё равно помешает вам выполнить все намеченные задачи в срок, полагает астролог. Чтобы не раздражаться из-за неурядиц, нужно объективно оценивать происходящее и делать лишь то, что вы точно сможете завершить. Тогда в конце недели вы останетесь довольны. А у одиноких Тельцов в ближайшие дни появится шанс встретить свою вторую половинку.

Близнецы У Близнецов особо сложным получится начало недели. Ваши финансы под угрозой: астролог советует избегать необдуманных трат и поберечь свои средства. Особо аккуратно следует подойти к оформлению различных документов. К концу недели всё должно наладиться.

Рак Ракам будет непросто в моральном плане. Представители знака обнаружат, что очень остро воспринимают все происходящие события. По словам астролога, вы явно себе не поможете, если будете всё излишне драматизировать. Попробуйте успокоиться и подходить к любому делу трезво.

Лев Представители знака, которые ещё не встретили свою любовь, могут рассчитывать на море чувств и романтики. Люди, с которыми вы познакомитесь на этой неделе, вызовут в вас огромный отклик. Главное — не упустить свою возможность и не испугаться нежданного счастья. Откройтесь миру и вы обнаружите в себе небывалый приток вдохновения.

Дева Девам следует заняться давними проектами, которые по каким-то причинам «подвисли». Некоторые из них могут уже сейчас принести вам удовлетворение и награду, если их завершить. Кроме того, не бойтесь новых знакомств — в ближайшие дни это может помочь вам вырасти профессионально.

Весы Весам пора брать всё в свои руки и развивать в себе лидерские качества. Представители воздушного знака, конечно, всё привыкли делать сами. Но если вы научитесь управлять и делегировать, то результат будет намного лучше. Уже в скором времени вы увидите плоды своих стараний, если начнёте меняться.

Скорпион Удача будет сопутствовать Скорпионам на этой неделе, уверена астропсихолог. Поэтому не теряйте время на сомнения — смело беритесь за дела, о которых подумывали давно. Именно интуиция поможет вам принять правильные решения в ближайшие дни.

Стрелец У Стрельцов наступает время для важного шага в карьере. Продвинуться по службе представителям знака помогут не только упорство и целеустремленность, но и личные качества. Выходные — время для общения с близкими и тихого отдыха.

Козерог Козерогам предстоит много времени провести наедине с собой. Больше всего размышлений и терзаний у вас будет по поводу личной жизни. Астролог считает, что ничего плохого в этом нет: ищите позитив в своём партнере (или объекте чувств) и тогда правильное решение придёт само собой.

Водолей Водолеи — одни из главных счастливчиков предстоящей недели. Их мечты будут исполняться. Главное — будьте честны с собой и осознавайте, чего хотите. Кроме того, представителям знака повезёт в любви. Но для этого нужно открыться миру и не сторониться свиданий и встреч.