Любовь для трех знаков. Астрологический прогноз с 7 по 13 марта 2022 года

Одних ждут чувства и романтика, а других — финансовые сюрпризы

7 марта 2022, 02:25

Неделя с 7 по 13 марта обещает приятные сюрпризы. Впрочем, иначе и быть не может: начинается она с двух официальных выходных. Но и астрологи уверены, что нас ждут позитивные новости. Особенно удачно всё сложится в сферах любви и финансов, рассказала изданию FTimes астропсихолог Юлия Широкова.

Рассказываем, чего ждать каждому знаку зодиака с 7 по 13 марта 2022 года.

  1. Овен

    Овнов ждёт непростая неделя. В каждой из сфер жизни представителям знака придётся быстро реагировать на внезапные перемены. Астролог советует ни в коем случае не поддаваться панике. Примите, что все задачи мира вы решить всё равно не сможете. Поэтому следует сохранять спокойствие, расставлять приоритеты и устранять проблемы по мере их поступления. На выходных у Овнов будет шанс, который поможет им финансово вырасти.

  2. Телец

    Тельцам не стоит рвать с места в карьер на этой неделе. Череда мелких проблем всё равно помешает вам выполнить все намеченные задачи в срок, полагает астролог. Чтобы не раздражаться из-за неурядиц, нужно объективно оценивать происходящее и делать лишь то, что вы точно сможете завершить. Тогда в конце недели вы останетесь довольны. А у одиноких Тельцов в ближайшие дни появится шанс встретить свою вторую половинку.

  3. Близнецы

    У Близнецов особо сложным получится начало недели. Ваши финансы под угрозой: астролог советует избегать необдуманных трат и поберечь свои средства. Особо аккуратно следует подойти к оформлению различных документов. К концу недели всё должно наладиться.

  4. Рак

    Ракам будет непросто в моральном плане. Представители знака обнаружат, что очень остро воспринимают все происходящие события. По словам астролога, вы явно себе не поможете, если будете всё излишне драматизировать. Попробуйте успокоиться и подходить к любому делу трезво.

  5. Лев

    Представители знака, которые ещё не встретили свою любовь, могут рассчитывать на море чувств и романтики. Люди, с которыми вы познакомитесь на этой неделе, вызовут в вас огромный отклик. Главное — не упустить свою возможность и не испугаться нежданного счастья. Откройтесь миру и вы обнаружите в себе небывалый приток вдохновения.

  6. Дева

    Девам следует заняться давними проектами, которые по каким-то причинам «подвисли». Некоторые из них могут уже сейчас принести вам удовлетворение и награду, если их завершить. Кроме того, не бойтесь новых знакомств — в ближайшие дни это может помочь вам вырасти профессионально.

  7. Весы

    Весам пора брать всё в свои руки и развивать в себе лидерские качества. Представители воздушного знака, конечно, всё привыкли делать сами. Но если вы научитесь управлять и делегировать, то результат будет намного лучше. Уже в скором времени вы увидите плоды своих стараний, если начнёте меняться.

  8. Скорпион

    Удача будет сопутствовать Скорпионам на этой неделе, уверена астропсихолог. Поэтому не теряйте время на сомнения — смело беритесь за дела, о которых подумывали давно. Именно интуиция поможет вам принять правильные решения в ближайшие дни.

  9. Стрелец

    У Стрельцов наступает время для важного шага в карьере. Продвинуться по службе представителям знака помогут не только упорство и целеустремленность, но и личные качества. Выходные — время для общения с близкими и тихого отдыха.

  10. Козерог

    Козерогам предстоит много времени провести наедине с собой. Больше всего размышлений и терзаний у вас будет по поводу личной жизни. Астролог считает, что ничего плохого в этом нет: ищите позитив в своём партнере (или объекте чувств) и тогда правильное решение придёт само собой.

  11. Водолей

    Водолеи — одни из главных счастливчиков предстоящей недели. Их мечты будут исполняться. Главное — будьте честны с собой и осознавайте, чего хотите. Кроме того, представителям знака повезёт в любви. Но для этого нужно открыться миру и не сторониться свиданий и встреч.

  12. Рыбы

    У Рыб период тоже будет благоприятным. В любом деле вы сможете проявить свои лучшие качества. Выполняя задачи, вы обеспечите себе дальнейший карьерный рост. Вполне возможно, вас ждут и совсем неожиданные возможности, чтобы улучшить свою жизнь.

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