В "Пятерочке" вновь стартовала акция с коллекционными игрушками Ам Ням

Покупатели смогут собрать героев разных эпох, участвовать в розыгрышах и поддержать благотворительный проект

22 апреля 2026, 16:00, ИА Амител erid: 2W5zFGjYv8Z

Акционный стенд в магазине торговой сети / Фото: "Пятерочка"

С 21 апреля в торговой сети "Пятерочка" стартовала акция "Амнямания 2". Она продлится до 1 июня 2026 года и превратит обычные покупки в путешествие по эпохам и игру с коллекционными фигурками. За покупки покупатели получат игрушки с персонажем Ам Ням, а также шанс участвовать в розыгрышах сертификатов, техники и денежных призов.

Новая кампания предлагает формат семейного развлечения, где сочетаются коллекционирование, игровые задания и образовательный элемент. Главный герой — Ам Ням — предстает в разных образах и переносит участников в различные исторические периоды.

Варианты персонажей

Коллекция включает разных персонажей. Среди них — Дино Ням из древнего мира, Хуфу Ням, отсылающий к эпохе египетских фараонов, Кэп Ням — герой времени великих географических открытий, и Космо Ням, связанный с космической темой. В линейке также появились персонажи, отражающие культуру более поздних периодов, включая героев, связанных с творчеством и современной жизнью.

Каждую фигурку можно собрать самостоятельно, как конструктор, а затем использовать как аксессуар для рюкзака или одежды. Для коллекционеров подготовили специальный альбом с настольной игрой, который превращает сбор игрушек в полноценный квест. Дополнительно на сайте акции размещают задания, подсказки и истории о персонажах.

Акцию поддерживает мобильная игра в приложении "Пятерочки". Это формат "три в ряд", где за прохождение уровней можно получить бонусы и участвовать в розыгрышах. Среди призов — сертификаты в "Пятерочку", "М.Видео" и Lamoda ("Ламода"), а также гаджеты и денежные награды (пять сертификатов по 100 тысяч рублей).

Коллекция и игра "Ам Ням" / Фото: "Пятерочка"

Как участвовать

Чтобы получить фигурки, нужно совершать покупки с картой "Х5 ("Икс5") Клуба". За каждые 800 рублей в чеке в магазине или за каждые 1200 рублей при заказе через "Пятерочка Доставка" выдают одну игрушку. Также фигурку можно купить отдельно за 60 рублей.

Дополнительные бонусы получают покупатели товаров-партнеров и тех, кто регистрирует промокоды из упаковок. Они дают доступ к еженедельным розыгрышам. В числе призов — сертификаты, включая главный приз в размере 1 миллиона рублей.

Делать добрые дела

В рамках акции все игрушки упаковали в бумажные флоупаки, чтобы сократить использование пластика. Но самое главное — покупатели смогут принять участие в доброй инициативе и поддержать благотворительный проект. При покупке трех леденцов "Конфетка доброты" участник получает дополнительную фигурку, а часть средств — 15 рублей с каждой покупки — направляют в фонд "Линия жизни". Эти деньги пойдут на помощь детям, которые нуждаются в психоневрологическом лечении.

Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте am.5ka.ru.

