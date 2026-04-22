Юрист рассказал, какие услуги банки подключают незаметно
Всегда перечитывайте договор перед подписанием, требуйте исключить ненужные услуги и регулярно проверяйте выписку по счету
22 апреля 2026, 15:47, ИА Амител
Многие клиенты банков сталкиваются с проблемой несанкционированного списания средств за страховки и подписки, на которые они не давали согласия. Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал агентству "Прайм", как вернуть незаконно удержанные средства.
«Сегодня проставление отметки о согласии на дополнительные услуги в онлайн-форме без явного подтверждения намерения клиента является нарушением. Если клиент обнаружил такие услуги, ему следует обратиться в банк с заявлением о расторжении договора и возврате денег. Во многих случаях действует "период охлаждения", в течение которого можно вернуть полную стоимость услуги», — отметил Хаминский.
Эксперт также подчеркнул, что с сентября 2025 года подобные действия банков запрещены. В случае отказа со стороны банка клиент может обратиться в Банк России или Роспотребнадзор.
Важно внимательно изучать договор перед подписанием и проверять список подключенных услуг. Чем быстрее будет подано заявление о возврате, тем выше вероятность полного возврата средств, заключил эксперт.
Ранее сообщалось, что в России банки будут обслуживать клиентов по видеосвязи и просить подмигивать.
15:56:32 22-04-2026
"Если клиент обнаружил"..... .а если нет то нормально? Это ведь мошенничество, быол есть и продолжает процветать! Нужны такие законы, чтобы банки ОЯЛИСЬ что то предложить, а не незаметно навязывать. За каждую услугу надо чтобы сто раз расписался, чтобы точно быол понмиание, что это именното, что клиент хотел.
Ворюги