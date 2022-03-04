Масленичный разгуляй. Где и как будут провожать зиму в Алтайском крае

Широкую Масленицу будут отмечать в Алтайском крае (как и по всей России) в это воскресенье, 6 марта. Вместе с Масленицей в этот день принято провожать и зиму, сжигая соломенное чучело, а вместе с ним и все тяготы минувшей зимы. Мария Лаврищева узнала, где в Алтайском крае пройдут праздничные гулянья в честь Масленицы. Пойдём провожать зиму. Забери, зима, всё плохое.

Как отметят Масленицу в Барнауле

Широкая Масленица в «Горной аптеке»

Развлекательную программу, песни и танцы приготовили для барнаульцев в «Горной аптеке». Праздник пройдёт во внутреннем дворике. Гостей ждёт угощение блинами, сбитнем и другими масленичными вкусностями. В программе — русские народные игры, песни, забавы. А гвоздём праздника станет традиционный обряд сжигания чучела зимы.

Фото: «ВизитАлтай»

Когда: 6 марта в 13:00

Где: ул. Ползунова, 42.

Цена: 200/300 рублей (детям/взрослым). Записаться можно по телефону +7 (3852) 53-62-67.

Масленица в Художественном музее

Отметить широкую Масленицу приглашает и Художественный музей. Праздник будет проходить по всем народным традициям. Участников ждут состязания, игры, песни, пляски и хороводы.

Организаторы обещают угостить всех желающих ароматным чаем и блинами.

Фото: «ВизитАлтай»

Когда: 6 марта в 14:00.

Где: Художественный музей, ул. М. Горького, 16.

Цена: 120 рублей. Предусмотрен льготный билет за 60 рублей и социальный за 30 рублей.

Масленица на курорте «Первый»

Веселый праздник с конкурсами и подарками проводит в воскресенье курорт «Первый». Также в программе — масленичный столб, уникальное «масленичное» меню, фотозона и детский аквагрим. Кульминацией станет традиционное сожжение масленичного чучела.

А каждый ребёнок получит на память маленькую куклу-масленицу.

Фото: «ВизитАлтай»

Когда: 6 марта в 12:00

Где: ул. Водников, 1е.

Цена: бесплатно.

Масленица на «Планете Q»

Праздничное гулянье с играми и конкурсами, катанием на пони, хаски и санях ждёт гостей развлекательного комплекса «Планета Q». Здесь же можно покататься на горках, катке и перекусить в буфете.

Когда: 6 марта с 14:00 до 17:00

Где: ул. Байкальская, 47.

Цена: Посетить мероприятие можно бесплатно, но каждый гость старше 3 лет оплачивает депозит 200 рублей. Его можно потратить на кафе, катание с горок, аренду коньков или другие услуги «Планеты».

Спортивная масленица в парк-отеле «Чайка»

Спортивные состязания пройдут на Масленицу в парк-отеле «Чайка». Принять участие можно всей семьёй. И, конечно же, гостей праздника ждёт сжигание чучела, конкурсы, танцы, подарки и блины от шеф-повара ресторана.

Фото: @chaika_barnaul

Когда: 6 марта в 13:00.

Где: пос. Борзовая заимка, Пионерская долина, 4.

Цена: бесплатно.

На масленицу — в Сростки

Весёлые старты и праздничные гулянья ждут гостей центра ездового спорта «Звезда Катуни» на родине Василия Шукшина в селе Сростки.

А кроме этого гостям предлагают поболеть за участников соревнований по скиджорингу. Скиджоринг — одна из дисциплин ездового спорта, в котором лыжник-гонщик передвигается свободным стилем вместе с одной или несколькими собаками.

Фото: «Википедия»

Когда: в воскресение, 6 марта. Соревнования стартуют с 08:00. Праздничная программа начнется в 13:00.

Где: в Бийском районе, в селе Сростки.

Цена: посетить соревнования — бесплатно. Участие в масленичных гуляньях — 300 рублей. Нужно записаться по телефону +7 (906) 939-15-98 и забронировать места.

Широкая Масленица в Бийске

Большой праздник с хороводами и забавами состоится в загородном комплексе «Мечтатель». Гостям понравятся народные состязания на игровых площадках, конное представление. Подготовлены яркие фотозоны, катание на лошадях и пони.

Обязательно будет сожжено чучело зимы.

Когда: 6 марта в 12:00

Где: в загородном комплексе «Мечтатель».

Цена: 200 рублей.