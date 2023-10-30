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Двое мальчиков сбежали из детского сада в Омске

После побега в учреждении проведут проверку

30 октября 2023, 19:03, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Двое шестилетних мальчиков сбежали из детского сада в Омске. Об этом сообщает Mash Siberia.

Воспитанники детсада № 14 на 27-й Северной ушли за территорию и пропали. Сотрудники полиции искали их по соседним дворам и опрашивали свидетелей.

Мальчиков удалось быстро найти.

После побега в учреждении проведут проверку. Правоохранители выяснят, как воспитанникам детсада удалось покинуть территорию.

Происшествия школы и детсады

Комментарии 2

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Гость

19:28:09 30-10-2023

В 60х годах ходил в 63й садик возле АЗА. Побеги были постоянно . Одногрупники тикали , как правило во время прогулки или домой или к проходной АЗА (родителей встречать). Ментики ни когда не участвовали в спецоперациях, по поимке беглецов. Находили как правило работники садика. Всё заканчивалось углом в садике и дома ремнем. И ничего всё обошлось. Кто в депутаты, кто в бизнесмены, кто в писатели, кто в работяги, а кто и присел , "Прудские"...

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Гость

01:03:08 31-10-2023

А к в "Правоохранители выяснят"...

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