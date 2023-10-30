Двое мальчиков сбежали из детского сада в Омске

После побега в учреждении проведут проверку

30 октября 2023, 19:03, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Двое шестилетних мальчиков сбежали из детского сада в Омске. Об этом сообщает Mash Siberia.

Воспитанники детсада № 14 на 27-й Северной ушли за территорию и пропали. Сотрудники полиции искали их по соседним дворам и опрашивали свидетелей.

Мальчиков удалось быстро найти.

После побега в учреждении проведут проверку. Правоохранители выяснят, как воспитанникам детсада удалось покинуть территорию.