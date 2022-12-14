Директор барнаульского зоопарка предостерегает делать живые подарки на Новый год Кролика

Директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев призвал не дарить живых кроликов на Новый год. Видеообращение опубликовано на странице «Лесной сказки» во «ВКонтакте».

«12 лет тому назад, когда тоже был год Кролика, мы столкнулись с не очень хорошей ситуацией, когда 1 января нам понесли огромное количество кроликов, которые люди друг другу дарили. Более 80 кроликов принесли нам в зоопарк. Люди не знали просто-напросто, что с ними делать. Поэтому если вы приобретаете животное — пожалуйста, несите ответственность. Пожалуйста, не дарите друг другу живых животных, потому что они нуждаются в заботе», — сказал он.

Если же хочется показать кому-то кроликов, то 1 января с 12:00 в зоопарке на мини-ферме будет «Кроличий рай», где можно будет посмотреть ушастых разных пород: новозеландских, калифорнийских, бабочек, ризенов и других, отметил Писарев.

«А кроликов дарить не нужно — можно просто на них посмотреть», — заключил он.