В Горный Алтай пригласили Росатом решить проблему с опасными отходами

Власти Республики Алтай предложили ГК «Росатом» стать единым оператором ликвидации ртутных отходов в регионе, сообщил ТАСС глава региона Олег Хорохордин. По его словам, госкорпорация уже дала предварительное согласие на предложение.

«У них больше всего компетенций здесь — они согласны с этим. Но это будет решение правительства РФ», — сказал политик, уточив, что уже направил в кабинет министров письмо с просьбой определить единого исполнителя проектно-сметной документации и ликвидации отходов.

В 2021 году Хорохордин сообщал, что проблему утилизации ртутных отходов в Акташе планируют решить в течение трёх-четырёх лет, на это уйдёт несколько миллиардов рублей, напомнило агентство. На Акташском горно-металлургическом предприятии в 1940-1980-е годы велись работы на месторождении ртути. За десятилетия там скопились тонны ядовитого вещества и другие тяжёлые металлы. В феврале 2021 года премьер-министр Михаил Мишустин выделил региону 115 млн рублей на проект ликвидации накопленного вреда. Дальнейшее финансирование определят по итогам подготовки проекта и получения положительного заключения государственной и экологической экспертизы.

В июле 2022 года глава Республики Алтай Олег Хорохордин заявил, что власти планируют развивать регион без создания промышленных предприятий. При этом у субъекта есть две проблемы с экологией: плохо захороненная ртуть, которую добывали во времена СССР, и мусор от туристов.