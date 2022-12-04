Воробьи могут исчезнуть с улиц населенных пунктов Алтайского края

Домовой воробей может исчезнуть в населённых пунктах Алтайского края. Эксперты заявили о том, что численность этих птиц в регионе сокращается.

Вице-президент Союза охраны птиц России Алексей Эбель рассказал о том, что домовые воробьи появились в Сибири с переселенцами. Они гнездятся в различных сооружениях и питаются остатками еды людей и животных.

Причин исчезновения птиц в регионе называют несколько. Во-первых, в Алтайском крае стало меньше пищевых отходов, а во-вторых, в районах новостроек недостаточно зелени.

Это не позволяет домовым воробьям выращивать и выкармливать птенцов, пишет «Алтайская правда».