"Надо набираться терпения". Как санкции Запада ударят по карманам россиян и что будет с рублем

Военная спецоперация российских войск на Украине уже привела к серьёзным последствиям для российской экономики. Западные страны моментально приняли несколько пакетов санкций — крупнейших в современной истории России. Первым делом под удар попали государственные коммерческие структуры, авиация и высокотехнологичная продукция. На фоне событий в Донбассе курс доллара 28 февраля достиг 108 рублей, а Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 20%. Кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и кредита МИЭМИС Сергей Привалов рассказал amic.ru, как повлияют санкции на жизнь рядовых россиян, а также объяснил, стоит ли покупать доллары и почему российская экономика всё же справится с последствиями кризиса.

Что делать с деньгами? Стоит ли их во что-то вкладывать?

Сергей Привалов считает, что сейчас самое главное для всех — не поддаваться панике. Большинство людей не имеют подушки безопасности или денежных накоплений, поэтому в этой ситуации ничего сделать не могут. Экономический кризис, связанный с событиями на Украине, ударит первым делом именно по этой категории граждан. Тем же, у кого есть пусть небольшие, но сбережения, на фоне повышения ключевой ставки Банком РФ на 20% лучше идти в банк и делать вклады, считает экономист. Кстати, покупать доллары и евро тоже можно, говорит Привалов.

“Но их курсы на биржах нестабильны, поэтому сложно предугадать, как ситуация будет развиваться дальше. Также можно инвестировать деньги в золотые монеты, которые не потеряют в цене никогда”, — объяснил Сергей Привалов.

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Что будет с ценами?

Цены будут только расти, убеждён экономист. Повышение ключевой ставки приведёт к росту, например, ипотеки. Всё это серьёзно ударит по карманам россиян. И инфляция будет расти молниеносно. Особенно, считает кандидат экономических наук, серьёзно санкции скажутся на фармацевтике: импортные лекарства подорожают в два раза. К тому же из-за закрытия воздушного пространства для России со многими странами, непонятно, как решать вопрос с поставками этих препаратов.

“Надо набираться терпения. Смотреть. Не поддаваться панике. Лучше, чем раньше, точно не уже не будет. Любые санкции — это всегда катастрофа. Мне кажется, что никто в правительстве РФ не ожидал, что санкции будут настолько жёсткими. Если нас всё же отключат от SWIFT (общество всемирных межбанковских каналов связи, — прим. ред.), то все деньги от сделок с иностранными компаниями пойдут на заграничные счета и мы потеряем к ним доступ. Тогда компаниям придётся работать через несанкционированные банки или через посредников. Самое страшное, если Запад наложит эмбарго на поставку нашей нефти и газа. Тогда её придётся продавать только Китаю. Этого рынка не хватит, чтобы заработать на углеводородах”, — уверен доцент кафедры финансов и кредита МИЭМИС.

При этом эксперт видит хоть какой-то плюс от санкции. Будет возможность обеспечить газом своё население.

“Мы продаём его во все страны мира, а в Алтайском крае не можем построить несколько километров трубопровода за много лет”, — напоминает Привалов.

Люди, живущие от зарплаты до зарплаты, по мнению экономиста, будут сводить концы с концами. Поэтому многим из них придётся отказаться от некоторых товаров и привычных услуг. Впрочем, из-за санкций это уже происходит. Из-за закрытых границ и курса доллара многие жители России в этом году не поедут путешествовать за рубеж. Это, с одной стороны, увеличит турпоток на Алтай, но неизбежно спровоцирует рост цен на услуги.

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Почему цены вообще растут?

Бизнес на фоне санкций Запада старается заработать, чтобы иметь хоть какую-то подушку безопасности, отмечает эксперт. По мнению экономиста, российский рынок в этой ситуации реагирует неадекватно на происходящее на Украине. Магазин DNS уже повысил стоимость многих товаров на 30% (хотя глава компании Дмитрий Алексеев и пообещал после грандиозной распродажи снова снизить цены). Стоимость импортных автомобилей в салонах также подскочила примерно на 20%. Доцент кафедры финансов и кредита МИЭМИС уверен: инфляция будет только разгоняться, и в первую очередь это скажется на продуктах. Чтобы не шокировать жителей страны высокими ценами, производители будут просто уменьшать объём упаковок.

“Для кого-то война — беда, а для кого-то — мать родная. Российский бизнес цинично в последние дни хочет заработать на панике населения. Однако и на это есть объективные причины. Дорожает сырьё. Когда в 2014 году, после присоединения Крыма, ввели первые санкции против России, то самый дешёвый сыр стоил около 250 рублей за килограмм. Сегодня вы за эти деньги не купите даже сырный продукт. Хотя импортных составляющих в этом бизнесе нет. Просто так рынок реагирует на экономические процессы в стране”, — отметил экономист.

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Россия вообще была готова к санкциям?

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия была готова к любым последствиям. Сергей Привалов тоже уверен, что руководство страны просчитывало все риски, перед тем как начать военную операцию на Украине. Однако, по мнению эксперта, в Кремле, видимо, не ожидали, что санкции Запада будут настолько серьёзными. Экономист не думает, что Россия столкнётся с теми же процессами, что США в 30-е годы прошлого века во времена Великой депрессии. Она началась после обвала фондового рынка. А дальше: повальная нищета, закрытие предприятий и банков, рост безработицы, голод. Однако последствия будут тяжёлыми для страны в любом случае.