«Самое плохое мы пережили». Грозит ли России дефолт и чем он опасен для страны

«Россию ждёт дефолт»: такая информация уже несколько недель «курсирует» в западных и отечественных СМИ и приводит жителей страны в панику. Опасность дефолта действительно есть, говорят алтайские аналитики, однако для экономики и населения он не страшен, и сценарий 1998 года не повторится. Фактически пострадают лишь западные кредиторы, которым Россия не сможет вовремя выплатить долг. Из-за чего может произойти дефолт и каким будут его последствия, amic.ru узнал у экспертов.

Дефолт — это надолго

Из-за военной спецоперации на Украине Россия оказалась под гнётом санкций, в том числе и финансовых. Так, половина всех резервов Центробанка (а это 300 млрд долларов), размещённых за границей, заморожены. Из-за этого государство и госкомпании не могут расплатиться с другими странами, международными организациями и фондами, а также инвесторами.

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16 марта Россия должна была выплатить купоны по еврооблигациям на общую сумму 117,2 миллиона долларов. Минфин страны предлагает западным станам либо разморозить активы, либо принять оплату в рублях (по договорам средства принимаются лишь в долларах). При этом международное рейтинговое агентство Fitch (интернациональное агентство, предоставляющее независимые оценки кредитоспособности банков, государств и компаний, а также аналитические данные и сопутствующую информацию) заявило: если Россия погасит гособлигации в рублях, это будет классифицировано как дефолт*.

«Сейчас дефолт носит не совсем то понятие, о котором мы говорили в 1998 году. Сегодня речь идёт о дефолте техническом, он коснётся иностранных инвесторов в части погашения обязательств государства. После введения санкций Россия сформировала новый порядок погашения [по гособлигациям] через специальные счета «С», куда будут зачисляться рублёвые средства, и распоряжение которыми будет требовать дополнительного согласования Минфина России. Поскольку 300 млрд долларов золотовалютных резервов заморожены из-за санкционных мер, то Минфин говорит: «Отдайте деньги, мы погасим в долларах. Но поскольку не отдаёте — принимайте в рублях», — объясняет amic.ru кандидат экономических наук Артём Поломошнов.

Неспособность России рассчитаться с кредиторами — это технический дефолт, и он наступит уже скоро, считает доцент кафедры финансов и кредита МИЭМИС Василий Привалов.

«Нужно различать дефолт экономический и технический. Если говорить о техническом, то он близок, потому что нам уже присвоили мусорные рейтинги (агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг России до уровня „дефолт неизбежен“, — прим. ред.). И не только России в целом, но и ряду предприятий и банков. И даже если мы продвинемся в переговорном процессе, закончится военная спецоперация, это не значит, что рейтинги пересмотрят», — считает эксперт.

*Дефолт — это неспособность страны оплачивать внешний долг (кредиты других государств) и внутренний долг (выплаты по государственным облигациям). Технический дефолт — это выполнение государством части долговых обязательств с выходом за рамки договорённостей. При этом государство остаётся платёжеспособным.

Какими будут последствия?

Технический дефолт, то есть признание страны неплатёжеспособной, приводит тому, что России снизят международный рейтинг, и страна не сможет привлекать иностранные инвестиции. Впрочем, по словам Артёма Поломошнова, это уже невозможно: западные страны ввели запрет на финансирование российских компаний.

«Ничего критичного нет. Все последствия уже заложены санкциями. Ну не рассчиталось государство с иностранными инвесторами, подорвало доверие иностранных инвесторов. Но оно уже настолько подорвано, потому что им запрещено вкладываться», — говорит эксперт.

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Технический дефолт россияне даже не заметят, считает Василий Привалов. Но вот государство и крупнейшие предприятия страны не смогут брать длительные по времени кредиты (то есть более трёх лет) под низкие проценты.

«Зарубежная финансовая система очень мощная, страны могут выдавать займы на длительные сроки, например 25 лет, а могут вообще бессрочно. Крупные российские предприятия и банки в 90-е, 2000-е годы активно пользовались зарубежными кредитами, потому что проценты были гораздо ниже, чем в российской банковской системе. Если произойдёт технический дефолт, то европейские и американские банки перестанут выдавать кредиты российским компаниям», — объясняет Василий Привалов.

При техническом дефолте помогать предприятиям и компаниям будет государство, отмечает экономист. И правительство уже разработало программу поддержки: власти страны готовы выделить на эти цели 1 трлн рублей.

«У нас такие вещи (поддержка государством частных компаний, — прим. ред.) были в 2014 году. Например, когда заморозили швейцарские счета предпринимателя Виктора Вексельберга, то российские банки выдали ему кредиты для ведения производственной деятельности. Государство обязано помочь предприятиям, которые столкнутся с трудностями из-за дефолта», — отмечает Василий Привалов.

«Экономика приспособится»

Дефолт внутри страны, когда у государства не хватит средств на выплату зарплат, пенсий, пособий, в России маловероятен: страна обладает достаточными финансовыми резервами. Также невозможна и девальвация** рубля, что и произошло в 1998 году, когда национальная валюта критически обесценилась.

**При девальвации государство признаёт обесценивание национальной валюты и предпринимает меры противодействия процессу обесценивания денежных знаков. При официальной девальвации Центральный Банк России даёт открытое заявление о том, что валюта обесценивается и впоследствии будет изыматься из обращения или же обмениваться на купюры по текущему курсу.

Обесценивание рубля в России уже происходит, отмечает Артём Поломошнов, но проблема носит не экономический, а геополитический характер.

«Сейчас рубль обесценивается из-за того, что спрос на валюту превышает предложение. Но мы видим, что ажиотаж постепенно „сбивается“: государство ввело ряд ограничений. Жителям не выдают наличные больше 10 тысяч долларов, а компании обязаны продавать валютную выручку в размере не менее 80% поступлений. Так Центробанк приводит в соответствие спрос и предложение на валюту. Экономически у России достаточно средств, чтобы был совершенно иной курс рубля, но геополитические риски и санкционные меры приводят к тому, что сейчас имеем», — говорит эксперт.

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При этом сценарий 1998 года, когда произошло катастрофическое обесценивание рубля, возможен, только если Запад продолжит вводить санкции против России. И они будут намного жёстче, чем сейчас.

«Санкции уже ударили по России, но можно ударить сильнее. К девальвации могут привести иные запреты и ограничения, которые парализуют всю систему долларового и валютного обращения и ещё сильнее ударят по рублю», — говорит Артём Поломошнов.

По его прогнозам, в ближайшие три месяца вообще возможна стабилизация российской экономики: истерия от санкций начинает постепенно спадать, россияне меньше интересуются валютой, приток которой в Россию не ограничен, а металлургические компании обязали стабилизировать цены на продукцию. Эти меры способны нормализовать ситуацию в стране.

«С точки зрения введённых санкций мы уже пережили самое худшее. Если усиления давления не будет, тогда мы пережили самое серьёзное. Кроме экономических факторов был и эмоциональный фон, когда люди бегут и покупают валюту, несмотря ни на что. И это ещё больше задирало цены: снижение курса рубля приводит к росту цен на импортные товары, которые „тащат“ за собой и отечественные. Сейчас эмоциональный фон должен схлынуть, выстроятся новые логистические связи, люди поймут, что хотя железный занавес опустился, есть рынки, куда продавать. В ближайшие три месяца увидим некоторый откат назад. Конечно, не к докризисному уровню, ведь санкционные меры никто не отменит. Просто экономика к ним приспособится», — говорит он.

А что говорят власти?

Руководство страны заявляет, что оснований для дефолта в России нет, государство будет выполнять свои обязательства, заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

«Россия — мощная, самодостаточная страна, поэтому я не верю в дефолт. Для этого нет никаких предпосылок и оснований, чтобы говорить об этом. Россия будет спокойно выполнять свои обязательства», — сказал он.

Чиновник подчеркнул, что сейчас стоит политический вопрос: а нужно ли вообще исполнять эти обязательства.

«Надо ли выполнять обязательства, когда так называемые партнёры свои обязательства не выполняют. Здесь дело уже за исполнительной властью, за Центральным банком — они должны определяться», — заявил Аксаков.