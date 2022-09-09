К началу осени в двух регионах России упали поступления от налога на доходы физических лиц — одного из двух ключевых региональных налогов, сообщает РБК со ссылкой на первого замминистра финансов Леонида Горнина.

«НДФЛ и налог на прибыль организаций — это два ключевых источника налоговых поступлений в бюджеты регионов, на их долю приходится основная часть доходов (около 57% всех поступлений регионов за первое полугодие 2022 года)», — отмечает издание.

Горнин подчеркнул, что НДФЛ по итогам восьми месяцев 2022 года снизился только в двух регионах — Ингушетии и Республике Алтай. Причём НДФЛ — достаточно стабильный налог и имеет тенденцию к росту даже в кризисные периоды, добавил замминистра.

Что касается налога на прибыль организаций, то он просел в 16 российских регионах. Примечательно, что ещё два месяца назад, по итогам первого полугодия, рост фиксировали в большем числе регионов — в 76.

По данным Минфина на 1 сентября, у большей части регионов с просевшим налогом на прибыль снижение произошло за счёт металлургической отрасли и отчасти связано с высокой базой прошлого года.

Напомним, депутаты АКЗС в помощь бизнесу хотят ввести льготы по налогу на имущество организаций.