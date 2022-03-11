ТЦ Барнаула оказались под угрозой закрытия после ухода иностранных магазинов

Некоторые торговые центры Барнаула могут не успеть перестроиться на новые условия работы после ухода ряда иностранных магазинов, из-за чего ТЦ закроются. Такое мнение высказал председатель Союза предпринимателей Алтайского края Юрий Фриц, сообщает «Толк».

Фриц отметил, что торговые центры сейчас теряют и магазины, и часть ассортимента. На санкционные трудности накладывается и падение покупательного спроса из-за пандемии и роста цен. Оставшиеся бизнесмены теряют доходы и просят владельцев ТЦ сделать аренду дешевле. По словам Фрица, в ближайшее время её стоимость может упасть на 10-50%, поскольку помещения в ТЦ пустеют.

«У кого-то один-два санкционных арендатора выпали, а у другого — целый этаж. У одних есть накопления, они какое-то время продержатся „на подкожном жиру“, у других — нет. У нас в Барнауле, к примеру, ставка налога на имущество выше, чем в Москве. Если местные власти не пойдут навстречу в части снижения этой нагрузки на бизнесменов, то я не исключаю даже и закрытия некоторых торговых центров», — отметил председатель организации.

Руководитель агентства недвижимости «Миэль» Вадим Руссков высказал мнение, что владельцы помещений начнут приспосабливать их под нужды арендаторов — например, вместо одного большого магазина начнут сдавать несколько мелких. Однако снижения цен Руссков не ждёт.

Фриц также рассказал, что на освободившиеся места в ТЦ придут бренды из России или Китая. Однако найти замену быстро не получится.

«Мы длительное время интегрировались в мировую экономику, поэтому выйти из неё в одну секунду крайне трудно. У нас довольно существенное присутствие импортных комплектующих во всех сферах, и сейчас все лихорадочно ищут пути решения проблем и замещения», — говорит предприниматель.