Город на ладони. МегаФон создал цифрового двойника Ноябрьска
3D-карта выдает и визуализирует данные об объектах в режиме реального времени
15 февраля 2024, 16:00, ИА Амител erid: LjN8K98vv
МегаФон разработал удобный цифровой макет промышленного района Ноябрьска для органов городской власти. Виртуальная карта поможет организовать и улучшить деятельность муниципалитетов и усилить контроль за территорией.
Чтобы получить цифрового двойника промзоны, оператор провел аэросъемку различных предприятий, организаций и ландшафта, а также включил данные из системы (ЕКС), "Роскадастра" и "Росреестра".
Полученная виртуальная платформа представляет собой подробную карту в трехмерном измерении, где можно найти сведения о:
- недвижимости;
- земельных участках;
- наземных и подземных коммуникациях;
- транспортной инфраструктуре;
- объектах с особыми условиями использования.
"МегаФон обладает большой цифровой экспертизой и технологическими возможностями для создания виртуальной копии города. Технология цифрового двойника на основе больших данных является эффективным и инновационным инструментом для анализа и планирования городской инфраструктуры", – прокомментировал директор по национальным проектам МегаФона Александр Калошин.
Теперь городскому управлению будет доступен поиск земельных участков с нецелевым использованием, объектов самостроя, а также анализ шансов дальнейшего строительства на территории.
Чуть позже власти города планируют сделать виртуальную карту всего Ноябрьска. Туда внесут данные о жилых домах и улицах, жилищно-коммунальных хозяйствах, транспортной развязке и других социальных объектах.
Геопортал от МегаФона – это подробная виртуальная модель местности, которая позволит наблюдать за жилыми постройками, промышленными предприятиями и другими социальными объектами.
*3D ("3Дэ")
ПАО "Мегафон"Реклама
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