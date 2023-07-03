Готовим на траве, в траве, с травой. Как прошел гастрофестиваль "АХ! Фест" на Алтае

Все блюда на празднике готовятся исключительно из алтайских продуктов. В этом году главным ингредиентом стала пихта

03 июля 2023, 08:30, ИА Амител

















































































































































































































































































































































"АХ! Фест – 2023" / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Гастрономический фестиваль "АХ! Фест" с поварами со всей России прошел 1 июля в селе Алтайском. Уже шестой по счету "АХ! Фест" в этом году был особенно вкусным и богатым на необычные вкусы. Например, одной из новинок стал напиток "Шаман-кола", которая полностью сделана из натуральных ингредиентов: сибирской пихты, чаги, полыни, красного корня, осины и еще порядка 15 других компонентов, создающих неповторимый природный вкус.

"Большинство представленных блюд готовят только в Алтайском районе, потому что то, что здесь делается, – это эксперимент, эксперимент с едой", – поделился организатор мероприятия Константин Михеев, руководитель "Алтайского холмогорья".

По традиции гости фестиваля могли насладиться кундюбками (традиционное древнерусское блюдо, представляющее собой пельмени с грибной начинкой). А необычными блюдами были окрошка с жареными маслятами, жареным картофелем, папоротником и щавелем. А также ярким блюдом стал грибная поливка с белыми грибами, свиными ребрышками, гречей, груздями и черным хлебом – настоящее алтайское буйство вкусов!

"Мы стараемся все попробовать на фестивале, довольны всеми блюдами, которые успели поесть. Большая удача первый раз попасть на этот фестиваль и приятно знать, что в нашем крае такой богатый выбор блюд с такими сочетаниями продуктов, которые удивительно подходят друг другу!" – призналась Дарья, гостья фестиваля.

Топовые шеф-повара показывали всем желающим мастер-классы по приготовлению блюд, представленных на фесте. Любой человек теперь сможет повторить эти блюда дома, зная секреты приготовления.

Посетители заполонили не только "вкусные" мастер-классы, но и такие, как, например, изготовление гончарной посуды и росписи пряников.

Любителям животных удалось покормить лосей, козлят, хрюшек и других питомцев в "трогательной" ферме.

Посетить дендрарий смогли все любители растений. Многие гуляли там, вдыхая приятный цветочный запах и записывая себе названия тех растений, которые хотели бы посадить у себя в саду.

Цифры фестиваля:

Праздник посетили более 3500 гостей со всей Сибири, Москвы, Челябинска, Мурманска и других регионов.

На фестивале выпили: более 2000 коктейлей с пихтой, шаман-колой, пихтовым квасом с лесными ягодами.

На фестивале съели:

- 480 порций шурпы из баранины с цветом бессмертника,

- 247 килограмм холмогорского плова,

- 140 литров полевки грибной на взваре из белых грибов,

- 260 порций кундюбок,

- более 200 порций окрошки с маслятами, папоротником и жареной картошкой,

- 165 алтайских хот-догов с колбасками гриль и облепиховым майо,

- 163 порции бабагануша из печеных на костре баклажан с редукцией из томатов и вытяжкой из пихты,

- 147 булочек бао на травах с рваным томленым маралом и овощами в медово-пряном соусе и др.