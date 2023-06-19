ЛДПР на выборах главы региона будет представлять депутат Сергей Булаев

Ему, как и всем остальным кандидатам, еще предстоит собирать подписи местных депутатов и глав

19 июня 2023, 14:00, ИА Амител

Сергей Булаев во время подачи документов в избирком / Фото: пресс-служба избирательной комиссии