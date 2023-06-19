ЛДПР на выборах главы региона будет представлять депутат Сергей Булаев
Ему, как и всем остальным кандидатам, еще предстоит собирать подписи местных депутатов и глав
19 июня 2023, 14:00, ИА Амител
Координатор Алтайского регионального отделения ЛДПР, депутат парламента Алтайского края Сергей Булаев на минувшей неделе подал документы на регистрацию кандидатом в губернаторы региона. Решение о его выдвижении приняли на внеочередной партийной конференции реготделения ЛДПР.
За Булаева единогласно проголосовали участники конференции, ранее его кандидатуру рекомендовал Высший Совет партии.
Сергей Булаев родился 7 января 1989 года. В ЛДПР с 2018 года. Сначала был координатором Железнодорожного первичного отделения в Барнауле, с 2022 года – координатор регионального отделения. Также в 2021 году избран депутатом регионального парламента.
Напомним, выборы губернатора региона пройдут 10 сентября. По данным алтайского избиркома на 14 июня, также кандидатами выдвинуты: Виктор Нагайцев от партии "Зеленая альтернатива", Мария Прусакова от КПРФ, Елена Хрусталева от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", Сергей Малинкович от "Коммунистов России", Виктор Томенко от "Единой России", Владимир Кириллов от партии "Зеленые", Владислав Вакаев от "Новых людей", Евгения Боровикова от "Справедливой России – За правду".
Впрочем, выдвижение – это только первый этап. Теперь всем кандидатам нужно собрать подписи 502 городских и сельских депутатов и (или) избранных глав муниципальных образований Алтайского края. Только после этого избирком зарегистрирует их на выборы и допустит до голосования.
11:47:52 27-06-2023
ни каких шансов как и у Семенова на прошлых выборах у него против кандидата от ЕР нет