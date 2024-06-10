Как носить серьги-кольца?

Рассказываем, что символизируют такие украшения

10 июня 2024, 17:00, ИА Амител erid: LjN8KRwvr

Серьги-кольца. Украшения / Фото: freepik

Тренды приходят и уходят, но серьги-кольца остаются навсегда. Древние шумеры, одна из первых цивилизаций мира, начали носить серьги-обручи еще в 2500 году до нашей эры. Египетские женщины надевали золотые обручи в 1500 году до нашей эры как символ богатства и красоты. К 1970-м годам золотые серьги-обручи символизировали женскую силу. Классические серьги-конго излучают тепло и роскошь, придают обладательнице вневременное чувство стиля, которое может сочетаться как с хрустящими белыми рубашками, так и с уютными кашемировыми джемперами.

Что серьги-кольца говорят о вас?

Серьги-кольца могут быть как броскими, так и сдержанными. Крупные золотые обручи говорят о беззаботности натуры, дерзком стиле и творческом подходе. Серьги-обручи с бриллиантами излучают блеск, как бы свидетельствуя о богатстве, утонченности и элегантности. Маленькие обручи выглядят классически и женственно, создавая атмосферу спокойной уверенности.

Как носить серьги-конго?

Этот стиль сережек невероятно универсален и может быть игривым и милым, гладким и полированным или усыпанным бриллиантами. Обручи среднего размера можно носить с белыми рубашками и джинсами. Для гламурных образов на вечеринке – золотые серьги-конго с бриллиантами, которые поднимут ваш роскошный образ на новый уровень. А крупные обручи выглядят ярко и блестяще с повседневной одеждой.

Маленькие сережки-конго (до 50 мм)

Миниатюрные сережки-кольца идеально подходят для повседневных образов. Они прекрасно гармонируют с маленькими лицами, этот размер идеально подходит для ношения со свитером с горловиной.

Средние серьги-кольца (до 70 мм)

Идеально подходят для повседневного образа и тех, кто ведет более активный образ жизни. Они выглядят очень элегантно в сочетании с брючными костюмами, приталенными платьями и строгими костюмами. Шикарно смотрятся и с повседневной одеждой – асимметричными топами, футболками и свитерами. Подходят к лицу овальной формы.

Крупные и большие серьги-конго (от 70 мм)

Чем длиннее волосы, тем крупнее могут быть кольца. Обручи, падающие на плечи, также потрясающе смотрятся с зализанными назад прическами. Если нравится гламурный образ, выбирайте смелый и красивый размер. На квадратных и крупных лицах лучше смотрятся крупные серьги-обручи.

ООО "Олтайм"

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