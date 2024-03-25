Как подать объявление бесплатно на доске объявлений RuZvon.ru

На Рузвон продают и покупают товары, услуги разных категорий и видов

25 марта 2024, 18:00, ИА Амител erid: LjN8Juze6

Ноутбук. Гаджеты / Фото: freepik.com

RuZvon.ru – бесплатная доска объявлений. Виртуальная торговая площадка открыта для всех пользователей. Удобная система поиска, понятная навигация, разделение по категориям позволяют быстро найти или разместить объявление. Здесь нет лишних элементов и многочисленных рекламных баннеров.

Подать объявление бесплатно и без регистрации на Ruzvon по всей России

Чтобы разместить объявление без регистрации:

зайдите на сайт



Скриншот главной страницы сайта RuZvon.ru Разрешается публикации без регистрации. Нажмите на кнопку "+ Добавить объявление" в правом верхнем углу главной страницы.



Кнопка добавления объявления на Рузвон Заполните основные поля: регион, рубрика (выпадающий список). Укажите тему и текст объявления, где подробно опишите товар или услугу.



Заполнение полей при размещении Внимательно отнеситесь к заполнению раздела "Выберите рубрику". Выберите категорию, подкатегорию и конкретный вид товара, услуги. Пример: если пользователь продает телевизор, то из предлагаемого системой списка выбирается "Бытовая электроника", "Аудио и видео", "Телевизоры и проекторы".



Выбор нужной категории Загрузите фотографии хорошего качества и укажите цену.

После текста пропишите ключевые слова. Доска объявлений Ruzvon.ru выдает подсказки. Напечатайте имя, адрес электронной почты, придумайте пароль, укажите защитный код и нажмите на "Отправить".



Добавление ключевых фраз



Ввод проверочного кода Система выдаст сообщение о публикации. Зайдите в почту, которую указали, перейдите по ссылке в письме от платформы RuZvon для завершения регистрации.



Добавление объявления на RuZvon завершено

Можно сначала создать личный кабинет, а затем подать объявление бесплатно.

Вход в личный кабинет

Многие регистрируются через аккаунт в социальных сетях, Google ("Гугл"), Yandex ("Яндекс").

Быстрый вход в личный кабинет

Успех продажи зависит от грамотности выбора рубрики, текста объявления, количества и качества уникальных фотографий. В заголовке укажите фразу, которая близка к популярным запросам в поисковых системах. Обычно цена на барахолке бесплатных объявлений RuZvon.ru указывается выше, чтобы предоставить скидку покупателю.

Дополнительные возможности

Для привлечения внимания используйте дополнительные сервисы на бесплатной доске объявлений Рузвон:

выделение цветом;

поднятие объявления в списке опубликованных (вывод в ТОП);

отображения в рекламном блоке;

возможность размещения личной ссылки;

публикация во всех населенных пунктах РФ.

Платные услуги на сайте RuZvon.ru

На сайте есть возможность создания интернет-магазина.

Создание интернет-магазин на Рузвон

Удобство, анонимность, быстрота публикации, много функций – основные плюсы бесплатной онлайн–площадки.

Магеровский Максим Алексеевич

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