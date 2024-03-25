Как подать объявление бесплатно на доске объявлений RuZvon.ru
На Рузвон продают и покупают товары, услуги разных категорий и видов
25 марта 2024, 18:00, ИА Амител erid: LjN8Juze6
RuZvon.ru – бесплатная доска объявлений. Виртуальная торговая площадка открыта для всех пользователей. Удобная система поиска, понятная навигация, разделение по категориям позволяют быстро найти или разместить объявление. Здесь нет лишних элементов и многочисленных рекламных баннеров.
Подать объявление бесплатно и без регистрации на Ruzvon по всей России
Чтобы разместить объявление без регистрации:
- зайдите на сайт
- Разрешается публикации без регистрации. Нажмите на кнопку "+ Добавить объявление" в правом верхнем углу главной страницы.
- Заполните основные поля: регион, рубрика (выпадающий список). Укажите тему и текст объявления, где подробно опишите товар или услугу.
- Внимательно отнеситесь к заполнению раздела "Выберите рубрику". Выберите категорию, подкатегорию и конкретный вид товара, услуги. Пример: если пользователь продает телевизор, то из предлагаемого системой списка выбирается "Бытовая электроника", "Аудио и видео", "Телевизоры и проекторы".
- Загрузите фотографии хорошего качества и укажите цену.
- После текста пропишите ключевые слова. Доска объявлений Ruzvon.ru выдает подсказки. Напечатайте имя, адрес электронной почты, придумайте пароль, укажите защитный код и нажмите на "Отправить".
- Система выдаст сообщение о публикации. Зайдите в почту, которую указали, перейдите по ссылке в письме от платформы RuZvon для завершения регистрации.
Можно сначала создать личный кабинет, а затем подать объявление бесплатно.
Многие регистрируются через аккаунт в социальных сетях, Google ("Гугл"), Yandex ("Яндекс").
Успех продажи зависит от грамотности выбора рубрики, текста объявления, количества и качества уникальных фотографий. В заголовке укажите фразу, которая близка к популярным запросам в поисковых системах. Обычно цена на барахолке бесплатных объявлений RuZvon.ru указывается выше, чтобы предоставить скидку покупателю.
Дополнительные возможности
Для привлечения внимания используйте дополнительные сервисы на бесплатной доске объявлений Рузвон:
- выделение цветом;
- поднятие объявления в списке опубликованных (вывод в ТОП);
- отображения в рекламном блоке;
- возможность размещения личной ссылки;
- публикация во всех населенных пунктах РФ.
На сайте есть возможность создания интернет-магазина.
Удобство, анонимность, быстрота публикации, много функций – основные плюсы бесплатной онлайн–площадки.
Магеровский Максим АлексеевичРеклама
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