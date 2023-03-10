КАУ "Алтайлес" вернёт 20 млн рублей за незаконную рубку леса

Это краевое учреждение, никак не связанное с частным холдингом "Алтайлес"

10 марта 2023, 07:15, ИА Амител 4CQwVszH9pSXqmukhzw

Павловское лесничество. Ленточный бор / Фото: холдинг "Алтайлес"

Алтайская прокуратура взыскала 20 млн рублей за незаконную рубку лесных насаждений с КАУ "Алтайлес", сказано на сайте ведомства. Это краевое автономное учреждение, подведомственное региональному Минприроды. И никак не связанное с лесной холдинговой компанией "Алтайлес".

В холдинге попросили читателей не путать две разные организации. ЛХК "Алтайлес" не имеет отношения к КАУ и этой рубке.

А рубка была 498 куб. м сосны в барнаульском посёлке Кирова. Суд признал незаконным муниципальный контракт, по которому она велась. За это с КАУ взыскали 20 млн рублей.

Повторимся, КАУ "Алтайлес" – это краевое учреждение. А одноимённый холдинг "Алтайлес" – коммерческая компания, в структуру которой входят 15 предприятий. Они занимаются заготовкой, переработкой древесины, созданием новых лесов, выпуском современной продукции из дерева (комплекты домов, бань, гостиниц из клееного бруса, МДФ, пиломатериалы, погонажные изделия, пеллеты, брикеты, дрова). Компания ведёт работу в строгом соответствии с законом, реализует экологические, природоохранные и просветительские проекты. Подробнее можно посмотреть в официальном телеграм-канале.

Кстати, на территории Алтайского края и Республики Алтай действует как минимум пять организаций, в наименовании которых есть слово "Алтайлес".

ООО "ЛХК "Алтайлес"

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