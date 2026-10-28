В российских школах добавят учебники о здоровом питании
Цель таких учебников — сформировать у детей базовые навыки осознанного выбора продуктов и понимания принципов сбалансированного рациона
28 октября 2026, 16:31, ИА Амител
В российских школах появится новая серия учебников о здоровом питании под названием "Здоровьесбережение. Я питаюсь правильно!", которые будут ориентированы на учащихся 5–9-х классов. Об этом сообщили РИА Новости в ФИЦ питания и биотехнологии, где издание находится под редакцией академика РАН Геннадия Онищенко.
"Вышла в свет новая серия школьных учебников о правильном питании за авторством ученых «ФИЦ питания и биотехнологии». «Здоровьесбережение. Я питаюсь правильно!» — так называется серия учебников для учеников 5–6-х, 7–8-х и 9-х классов", — говорится в сообщении.
Уточняется, что книги прошли обновление и были изданы в новой версии. Учебники предназначены для школьников, начиная с 5-го класса, и разделены на три категории: для 5–6-х, 7–8-х классов и для 9-го класса. Академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко выступил в роли научного редактора этих учебных материалов. Авторы книг — специалисты Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии.
"Для детей и подростков здоровое питание особенно важно: оно обеспечивает нормальный рост и развитие, способность к обучению, школьную успеваемость и здоровье в целом", — отметили в ФИЦ питания.
В новом учебнике для 5–6-х классов подробно рассказывается о значении питания для здоровья человека, а также о различиях между диетологом и нутрициологом. Кроме того, в нем объясняются, что такое биологически активные добавки (БАД) и почему важно соблюдать питьевой режим. В книге также приводятся рецепты простых и полезных блюд.
Учебник для 7–8-х классов посвящен физиологии, рациону и режиму питания. В нем даются рекомендации по питанию для юных спортсменов, а также для подростков с избыточным весом и ожирением. В книге также имеется дневник питания.
В учебнике для девятого класса рассматриваются вопросы качества и безопасности продуктов питания, а также правила выбора товаров в магазине. Школьники узнают, как правильно читать информацию на упаковках и этикетках. В книге также освещаются популярные диеты и последствия, которые могут возникнуть из-за нарушения пищевого баланса. Кроме того, в ней затрагивается тема алиментарно-зависимых заболеваний, которые напрямую связаны с питанием человека.
Ранее сообщалось, что в России появятся национальные рекомендации по питанию.
16:42:55 28-10-2026
Лучше бы вместо учебников добавили само "здоровое питание"
18:08:23 28-10-2026
Гость (16:42:55 28-10-2026) Лучше бы вместо учебников добавили само "здоровое питание"... Прям в точку!
22:21:09 28-10-2026
А вейпы кто курить будет, вы сами штоле?
07:17:06 29-10-2026
Бедные ученики!.А ведь ещё надо хоть немного русский язык-синтаксис, орфографию, пунктуацию; ,математику- арифметику, алгебру, геометрию, тригонометрию ;а так же физику ,химию, биологию , зоологию, программирование, русскую литературу, географию, историю-РОссии, всеобщая история,история края, иностранный язык,обществознание,ИЗО,музыка,труд, физкультура, ФЗПР. Бедные школьники.Как можно усвоить все эти предметы? А ещё надо будет поизучать и про питание.Предмет важный, но сегодня,по-моему, не столь важный, если первый вице-премьер говорил об использовании для питания людей мяса из личинок мух.Уж чего-чего, а мух у нас достаточно.
13:26:55 29-10-2026
Осталось только обеспечить этим здоровым питанием.