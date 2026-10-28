Цель таких учебников — сформировать у детей базовые навыки осознанного выбора продуктов и понимания принципов сбалансированного рациона

28 октября 2026, 16:31, ИА Амител

Книга по здоровому питанию / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В российских школах появится новая серия учебников о здоровом питании под названием "Здоровьесбережение. Я питаюсь правильно!", которые будут ориентированы на учащихся 5–9-х классов. Об этом сообщили РИА Новости в ФИЦ питания и биотехнологии, где издание находится под редакцией академика РАН Геннадия Онищенко.

"Вышла в свет новая серия школьных учебников о правильном питании за авторством ученых «ФИЦ питания и биотехнологии». «Здоровьесбережение. Я питаюсь правильно!» — так называется серия учебников для учеников 5–6-х, 7–8-х и 9-х классов", — говорится в сообщении.

Уточняется, что книги прошли обновление и были изданы в новой версии. Учебники предназначены для школьников, начиная с 5-го класса, и разделены на три категории: для 5–6-х, 7–8-х классов и для 9-го класса. Академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко выступил в роли научного редактора этих учебных материалов. Авторы книг — специалисты Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии.

"Для детей и подростков здоровое питание особенно важно: оно обеспечивает нормальный рост и развитие, способность к обучению, школьную успеваемость и здоровье в целом", — отметили в ФИЦ питания.

В новом учебнике для 5–6-х классов подробно рассказывается о значении питания для здоровья человека, а также о различиях между диетологом и нутрициологом. Кроме того, в нем объясняются, что такое биологически активные добавки (БАД) и почему важно соблюдать питьевой режим. В книге также приводятся рецепты простых и полезных блюд.

Учебник для 7–8-х классов посвящен физиологии, рациону и режиму питания. В нем даются рекомендации по питанию для юных спортсменов, а также для подростков с избыточным весом и ожирением. В книге также имеется дневник питания.

В учебнике для девятого класса рассматриваются вопросы качества и безопасности продуктов питания, а также правила выбора товаров в магазине. Школьники узнают, как правильно читать информацию на упаковках и этикетках. В книге также освещаются популярные диеты и последствия, которые могут возникнуть из-за нарушения пищевого баланса. Кроме того, в ней затрагивается тема алиментарно-зависимых заболеваний, которые напрямую связаны с питанием человека.

Ранее сообщалось, что в России появятся национальные рекомендации по питанию.