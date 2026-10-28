В Челябинске мужчина убил жену и ребенка, а затем покончил с собой
Три тела нашли в одном из домов нового микрорайона города
28 октября 2026, 16:45, ИА Амител
В Челябинске нашли тела мужчины, женщины и ее 15-летней дочери, сообщает пресс-служба Следственного комитета Челябинской области.
"По данным следствия, сегодня днем в одной из квартир дома по улице Олимпийской в микрорайоне Вишневая Горка обнаружены тела мужчины, женщины и ее 15-летней дочери с признаками насильственной смерти", — говорится в публикации.
Как пишет 74.ru, трагедия произошла в одном из молодых микрорайонов поселка Западного. Мужчина и женщина были в официальном браке, погибшая девочка приходилась ему падчерицей.
По предварительной версии, челябинец убил жену и ее дочь, а затем покончил с собой, сообщает РИА Новости.
"Он их убил. И сам (покончил с собой — ред.)", — рассказали в правоохранительных органах области.
Следователи и криминалисты осматривают место происшествия и устанавливают обстоятельства произошедшего.
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