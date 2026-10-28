Три тела нашли в одном из домов нового микрорайона города

28 октября 2026, 16:45, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Челябинске нашли тела мужчины, женщины и ее 15-летней дочери, сообщает пресс-служба Следственного комитета Челябинской области.

"По данным следствия, сегодня днем в одной из квартир дома по улице Олимпийской в микрорайоне Вишневая Горка обнаружены тела мужчины, женщины и ее 15-летней дочери с признаками насильственной смерти", — говорится в публикации.

Как пишет 74.ru, трагедия произошла в одном из молодых микрорайонов поселка Западного. Мужчина и женщина были в официальном браке, погибшая девочка приходилась ему падчерицей.

По предварительной версии, челябинец убил жену и ее дочь, а затем покончил с собой, сообщает РИА Новости.

"Он их убил. И сам (покончил с собой — ред.)", — рассказали в правоохранительных органах области.

Следователи и криминалисты осматривают место происшествия и устанавливают обстоятельства произошедшего.