Когда и на сколько в России повысят призывной возраст?
Ожидается, что закон о повышении призывного возраста может вступить в силу уже осенью 2023 года
03 марта 2023, 13:00, ИА Амител
Разговоры о необходимости повысить призывной возраст, чтобы в армии служили парни в более осознанном возрасте, начались ещё в конце прошлого года. Тогда с этой инициативой выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Теперь стало известно, что законопроект находится в разработке и внести его на рассмотрение в Госдуму планируют этой весной. Когда и на сколько могут увеличить возраст службы в армии, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
Как хотят изменить призывной возраст в России?
Если законопроект примут, срочную военную службу в России парни начнут проходить не с 18 лет, как сейчас, а в 21 год. Но и максимальный призывной возраст повысят с 27 до 30 лет.
Такое предложение депутаты Госдумы считают целесообразным. В армию будут попадать представители сильного пола, которые уже возмужали, получили образование и сформировались как личность, отмечает глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев.
Когда призыв в армию начнётся по новым правилам?
По словам Виктора Бондарева, сам законопроект надеются принять в весеннюю сессию. Если это произойдёт, в силу поправки могут вступить уже осенью 2023 года, об этом сенатор сообщил РИА Новости.
При таком сценарии осенний призыв в России будет проводиться уже по новым правилам.
А что решили на счёт увеличения срока службы до двух лет?
Ничего ещё не решили. Разговоры об увеличении срока службы сначала до полутора, а потом и до двух лет действительно ведутся с прошлого года. С таким предложением выступали различные депутаты ГД и СФ. Но сейчас никакой конкретики и официальных заявлений по этому вопросу нет. Поэтому срок службы в армии по-прежнему будет составлять один год (по крайней мере, пока).
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