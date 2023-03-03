Когда и на сколько в России повысят призывной возраст?

Если законопроект примут, срочную военную службу в России парни начнут проходить не с 18 лет, как сейчас, а в 21 год. Но и максимальный призывной возраст повысят с 27 до 30 лет.

Такое предложение депутаты Госдумы считают целесообразным. В армию будут попадать представители сильного пола, которые уже возмужали, получили образование и сформировались как личность, отмечает глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев.