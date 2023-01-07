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Достроят ли в 2023 году художественный музей в Барнауле и сколько денег на него уже потратили?

Кратко о главном долгострое в современной истории края

07 января 2023, 13:05, Вячеслав Кондаков

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Около 350 миллионов рублей потратят в 2023 году на завершение работ по строительству художественного музея Алтайского края, который стал главным долгостроем в современной истории региона. Объект делают с 2012 года. Сдать музей в эксплуатацию планируют в декабре 2023-го. Впрочем, функционировать культурный объект начнёт не сразу. Рассказываем, когда заработает художественный музей и сколько средств на него уже потратили.

Когда музей уже достроят?

Как сообщили amic.ru в Минстрое региона, работы планируется завершить до конца 2023 года, поставка и монтаж оборудования, в том числе музейного и системы мультимедиа, запланированы на 2024 год. Когда именно запустят объект — неизвестно. Согласно последним планам властей, сдать музей планировали ещё в конце 2022 года. Решение с переносом сроков связано с подорожанием контракта на 25,9% и необходимостью замены импортного музейного и мультимедийного оборудования на российские аналоги. При этом типовых решений по замене оборудования, поставки которого прекратились из-за санкций, ещё не выработали.

Сколько денег потратили на музей?

Уже 1,2 миллиарда рублей. Это без учёта оборудования, на приобретение которого также понадобится несколько сотен миллионов рублей.

Какие работы уже выполнены?

По данным Минстроя края, в настоящее время выполнено устройство кровли, наружных и внутренних инженерных сетей, чистовая отделка административных помещений третьего и четвёртого этажей. Продолжается устройство системы газового пожаротушения, монтаж технологического оборудования. На стадии завершения монтаж системы вентиляции, дверных блоков, штукатурка стен и потолков, устройство выравнивающих полов, напольного покрытия.

Предстоит завершить отделочные работы в экспозиционных залах, смонтировать противопожарные двери с декоративным покрытием, произвести монтаж технологического оборудования и системы мультимедиа.

Что известно о строительстве музея?

К реконструкции Государственного художественного музея в Барнауле приступили в 2012 году. Подрядчиком выступила компания «СтройГАЗ», которая выполнила 70% работ. Однако она обанкротилась. Контракт расторгли, работы на объекте приостановили. В 2018 году провели новый конкурс на выполнение строительно-монтажных работ, который выиграла компания «Селф». Общая стоимость работ составляет 611,7 миллиона рублей. Однако власти края заранее говорили, что понадобятся дополнительные средства на отделочные работы. Например, около 600 миллионов уйдёт на закупку оборудования.

Добавим, что пока строился культурный объект, в стране состоялась Олимпиада в Сочи, произошёл «Майдан» на Украине, прошли чемпионат мира по футболу, а также в отставку ушёл губернатор Алтайского края Александр Карлин, который и был инициатором реконструкции.

Комментарии 11

  • Кому он нужен? Какие экспонаты там выкладывать?
    07 января, Гость   Ответить
  • Пока достроят, там уже и реконструкция понадобится. Там где есть слово миллиард всегда мутные истории. Мост неподалеку яркий тому пример
    07 января, Гость   Ответить
  • Строят непонятно что, ради непонятно чего. Какой музей? Зачем он нужен? Кто в него ходить станет? Чую главная задача строительства - освоение средств.
    07 января, Гость   Ответить
  • Гость, Да, проблема с недостатком экспонатов имеется, причем, очень серьёзная. Чтобы решить часть этой проблемы, решили некоторым помещениям дать коммерческую нагрузку, а еще часть сдать в аренду, но окончательно все будет ясно после завершения строительства музея. И да, действительно, что еще на стадии проектирования уже было понимание, что размеры этого художественного музея сильно избыточны для имеющегося количества экспонатов, но успокоили себя тем, что в запасниках еще имеются экспонаты, которые можно разместить в новом музее, но проведенная ревизия лишь потвердила - достойных к размещению экспонатов не имеется. К сожалению.
    07 января, Гость   Ответить
  • Кого-то эта "новость" ещё интересует?
    07 января, Гость   Ответить
  • Богданыч оглядел лопату * Взял доминантный септаккорд * И говорит, слегка не строит * Но это даже хорошо
    07 января, Гость   Ответить
  • Гость, сегодня в музее около 20 тысяч единиц хранения.
    07 января, Гость   Ответить
  • Гость, вы не поверите, но есть люди, которые любят искусство и, соответственно, любят посещать музеи.
    07 января, Гость   Ответить
  • В 2014 доллар подскочил вдвое, из-за этого резко выросли расходы на оборудование по поддержанию микроклимата. Стоимость проекта вышла за пределы госконтракта и Стройгаз обанкротился. Чтобы увеличить сумму контракта свыше миллиарда, требуется согласие Москвы. Только это согласие кое-как получили, а тут санкции. Тогда не на что было покупать, а сейчас деньги вроде есть, а не продадут. Российских аналогов, я думаю, нет. Проще вентиляторы по залам расставить, термометры развесить и вот так музей открыть - другого оборудования для поддержания микроклимата теперь не будет
    08 января, Гость   Ответить
  • Никогда такие объекты быстро не строились ,не зная своей истории страны ,общество не имеет будущего ,критика совершенно не обоснована ,а на вопрос ,кто в него буде ходить поясню ,начинать нужно с дошколят ,а далее школьники ,студенты ,дети с сельских поселений ,наконец неравнодушные жители и т д ,вопрос как будет организована работа музея и кто будет сопровождать группы в музее .
    08 января, Гость   Ответить
  • Музей нужен. И помимо классиков у нас в крае есть маститые хужожники. Вот им и надо отвести место А основной профиль музея - Государство Российское и его история А насчет миллиарда затраченного надо чтобы полиция проверила до копейки. И у виновных в воровстве гос денег если они найдутся государство конфисковало имущество в счет постройки музея
    09 января, Гость   Ответить
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