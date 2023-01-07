Достроят ли в 2023 году художественный музей в Барнауле и сколько денег на него уже потратили?

Кратко о главном долгострое в современной истории края

07 января 2023, 13:05, Вячеслав Кондаков

Фото: amic.ru

Около 350 миллионов рублей потратят в 2023 году на завершение работ по строительству художественного музея Алтайского края, который стал главным долгостроем в современной истории региона. Объект делают с 2012 года. Сдать музей в эксплуатацию планируют в декабре 2023-го. Впрочем, функционировать культурный объект начнёт не сразу. Рассказываем, когда заработает художественный музей и сколько средств на него уже потратили.

Когда музей уже достроят?

Как сообщили amic.ru в Минстрое региона, работы планируется завершить до конца 2023 года, поставка и монтаж оборудования, в том числе музейного и системы мультимедиа, запланированы на 2024 год. Когда именно запустят объект — неизвестно. Согласно последним планам властей, сдать музей планировали ещё в конце 2022 года. Решение с переносом сроков связано с подорожанием контракта на 25,9% и необходимостью замены импортного музейного и мультимедийного оборудования на российские аналоги. При этом типовых решений по замене оборудования, поставки которого прекратились из-за санкций, ещё не выработали.

Сколько денег потратили на музей?

Уже 1,2 миллиарда рублей. Это без учёта оборудования, на приобретение которого также понадобится несколько сотен миллионов рублей.

Какие работы уже выполнены?

По данным Минстроя края, в настоящее время выполнено устройство кровли, наружных и внутренних инженерных сетей, чистовая отделка административных помещений третьего и четвёртого этажей. Продолжается устройство системы газового пожаротушения, монтаж технологического оборудования. На стадии завершения монтаж системы вентиляции, дверных блоков, штукатурка стен и потолков, устройство выравнивающих полов, напольного покрытия.

Предстоит завершить отделочные работы в экспозиционных залах, смонтировать противопожарные двери с декоративным покрытием, произвести монтаж технологического оборудования и системы мультимедиа.

Что известно о строительстве музея?

К реконструкции Государственного художественного музея в Барнауле приступили в 2012 году. Подрядчиком выступила компания «СтройГАЗ», которая выполнила 70% работ. Однако она обанкротилась. Контракт расторгли, работы на объекте приостановили. В 2018 году провели новый конкурс на выполнение строительно-монтажных работ, который выиграла компания «Селф». Общая стоимость работ составляет 611,7 миллиона рублей. Однако власти края заранее говорили, что понадобятся дополнительные средства на отделочные работы. Например, около 600 миллионов уйдёт на закупку оборудования.

Добавим, что пока строился культурный объект, в стране состоялась Олимпиада в Сочи, произошёл «Майдан» на Украине, прошли чемпионат мира по футболу, а также в отставку ушёл губернатор Алтайского края Александр Карлин, который и был инициатором реконструкции.