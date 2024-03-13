ЛДПР предложила ограничить ставки по кредитам для физлиц

В партии уверены: пора уже принять адекватное решение по коллекторскому беспределу

13 марта 2024, 17:10, ИА Амител

Долги. Должник / Фото: katemangostar on Freepik

ЛДПР разработала законопроект, ограничивающий процентные ставки потребительских кредитов физлиц, сообщил в своем телеграм-канале лидер партии, депутат Госдумы Леонид Слуцкий. Документ уже направили в правительство страны.

По закону максимальная ставка микрофинансовых организаций может составлять до 0,8% в день и 292% годовых. Либерал-демократы считают, что планку надо опустить до 0,3% в день и 109,5% годовых. Также в партии заявляют о необходимости скорректировать сумму, после неуплаты которой к заемщику больше не могут применяться неустойки и штрафы.

"Микрофинансовые организации пользуются сложным положением граждан, в том числе даже тех, кто уже закредитован. Люди вынуждены оказываться в кабальных условиях. Поэтому очень важно государственное регулирование данной сферы с целью пресечения откровенной наживы на бедах граждан", – пояснил Леонид Слуцкий.

По данным Центробанка, только за первые полгода 2023-го россияне оформили более 6 трлн рублей кредитов. И это на 20% больше, чем было в 2022 году. При этом объем микрозаймов вырос на 46%. А по данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, 9 млн граждан не справляются с кредитными обязательствами, при этом четверть имеют два и более просроченных кредита. Отсюда возникают многочисленные жалобы на работу коллекторских агентств, некоторые из них угрожают должникам, звонят по ночам, преследуют.

О том, что менять надо еще и положение дел с коллекторами, говорил и основатель ЛДПР Владимир Жириновский. Еще в 2014 году ЛДПР вносила законопроект о запрете коллекторской деятельности, но он был отклонен думским большинством.

"Мы предлагали запретить эту службу, бесполезно ее переделывать и воспитывать. Но Госдума приняла другой вариант закона, поэтому коллекторы продолжают издеваться над нашим народом. Я бы хотел, чтобы коллекторы пришли к тем депутатам, которые голосовали за другой вариант закона, а не за наш. Тогда бы они почувствовали, что их вина есть в этом", – подчеркивал Владимир Вольфович.