Для актрисы и ее жениха это будет первый общий ребенок

30 января 2025, 14:31, ИА Амител

Фото со страницы Иды Галич в запрещенной соцсети

Блогер, телеведущая и актриса Ида Галич объявила, что готовится к рождению второго ребенка. Об этом она сообщила в телеграм-канале, сопроводив пост фотографиями, сделанными на Неделе моды в Париже.

"Безумно счастливая я. Точнее мы. Живу свою лучшую жизнь – влюбленная, любимая и готовая делиться этой любовью с новым человеком. Малыш, мы ждали тебя и планировали", – написала она.

34-летняя Галич пообещала еще не рожденному малышу, что она и ее муж будут "достойными родителями", а также пожелала ему здоровья.

Для Иды Галич и ее жениха Олега Ледвича это будет первый общий ребенок. До этого Галич была замужем за блогером Аланом Басиевым. В 2020-м у пары родился сын Леон. В том же году пара развелась, сын остался с матерью.