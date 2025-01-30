НОВОСТИКультура

"Малыш, мы ждали тебя". Ида Галич объявила о второй беременности

Для актрисы и ее жениха это будет первый общий ребенок

30 января 2025, 14:31, ИА Амител

Фото со страницы Иды Галич в запрещенной соцсети
Фото со страницы Иды Галич в запрещенной соцсети

Блогер, телеведущая и актриса Ида Галич объявила, что готовится к рождению второго ребенка. Об этом она сообщила в телеграм-канале, сопроводив пост фотографиями, сделанными на Неделе моды в Париже.

"Безумно счастливая я. Точнее мы. Живу свою лучшую жизнь – влюбленная, любимая и готовая делиться этой любовью с новым человеком. Малыш, мы ждали тебя и планировали", – написала она.

34-летняя Галич пообещала еще не рожденному малышу, что она и ее муж будут "достойными родителями", а также пожелала ему здоровья.

Для Иды Галич и ее жениха Олега Ледвича это будет первый общий ребенок. До этого Галич была замужем за блогером Аланом Басиевым. В 2020-м у пары родился сын Леон. В том же году пара развелась, сын остался с матерью. 

культура Знаменитости

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

14:41:02 30-01-2025

Кто это? И к чему нам подробности её половой жизни?

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

14:58:19 30-01-2025

Гость (14:41:02 30-01-2025) Кто это? И к чему нам подробности её половой жизни?... Обоюдно.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:57:26 30-01-2025

Что за старороженница?
Нам зачем про эту тётку пишут?

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:02:29 30-01-2025

И ее жених... Мужем может и не стать. Сожитель, чем ей это слово не нравится. Хотя могут раздельно жить.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:17:19 30-01-2025

Очень ценная новость. Как жить то без нее?

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:26:36 30-01-2025

Не употребляют российский простигосподи телевизионный контент, по этому все упомянутые в статье люди мне не известны.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

23:48:24 30-01-2025

Гость (15:26:36 30-01-2025) Не употребляют российский простигосподи телевизионный контен... Простихосподи...

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров