Медикам в Алтайском крае предоставят дополнительную финансовую помощь

Глава Минздрава Алтайского края Дмитрий Попов рассказал, что в правительстве региона утверждён новый план мероприятий по укомплектованию медицинских организаций кадрами. Как сообщает пресс-служба региона, одна из мер для привлечения фельдшеров, врачей участковой службы и наиболее востребованных специалистов межрайонных медицинских центров — ежемесячная доплата за разъездной характер работы.

«Молодые врачи и средние медицинские работники, не имеющие стажа работы, квалификационных категорий, не имеют и соответствующих выплат. Следовательно, у них низкий уровень заработной платы. Предусмотрена финансовая поддержка специалистов в течение первых трёх лет работы после окончания образовательной организации», — разъяснил министр.

Как объяснил Попов, фельдшеры будут получать ежемесячные выплаты в течение трёх лет с момента трудоустройства. В первый год надбавка к основной зарплате составит 6 тысяч рублей, во второй — 9 тысяч, в третий — 15 тысяч. Таким образом, совокупно одному работнику за три года будет выплачено 360 тысяч рублей.

Ежемесячные выплаты также предусмотрены и 150 специалистам первичного звена — участковым терапевтам и педиатрам, начинающим работу после окончания вуза. В первый год работы им положена прибавка 9 тысяч рублей, во второй и третий — 13,5 и 22,5 тысячи соответственно.

Также министр выступил с инициативой создать специальные межрайонные бригады, в состав которых войдут анестезиологи-реаниматологи, акушеры-гинекологи и хирурги. Каждый месяц специалистам таких бригад будет дополнительно выплачиваться по 10 тысяч рублей. В Алтайском крае существует семь межрайонных медицинских центров.

Ещё одна инициатива министерства — поддержать наставников молодых специалистов. Начиная с этого года им будет выплачиваться по 1 тысяче рублей за каждого молодого специалиста, впервые приступившего к работе в медорганизациях.