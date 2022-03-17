В Барнауле благоустроят корпус и территорию поликлиники № 14

Барнаул принимает участие в семи региональных проектах нацпроекта «Здравоохранение» и в программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Алтайского края». Городской проект «Качественная медицина» — это совместная работа администрации Барнаула, краевой и федеральной власти.

Укрепление материальной базы городских поликлиник, строительство новых и укомплектование их кадрами обеспечивает доступность медицинской помощи. В этом уверен главный врач поликлиники № 14 Дмитрий Денисов.

«Именно первичное звено — приоритетная структура во всей цепочке системы здравоохранения. От уровня предоставления помощи здесь, правильной диагностики во многом зависит дальнейшее ведение и состояние пациента», — отметил руководитель учреждения.

Реализация проекта «Качественная медицина» позволит кардинальным образом изменить сферу здравоохранения в Индустриальном районе Барнаула. Здесь для поликлиники № 14 строится новое здание.

«Наше учреждение будет оснащено не только самым современным оборудованием. Изменится подход к общественному пространству возле него. Рядом с существующими сегодня корпусами взрослой поликлиники территория абсолютно не благоустроена. А по новому зданию администрацией Барнаула уже приняты решения относительно озеленения и выделения солидного земельного участка для парковки. Всё это говорит о том, что качественная медицина включает в себя здания и оборудование, а также удобную для пациентов территорию», — добавил Дмитрий Денисов.

В настоящее время в строящейся поликлинике идёт отделка. Параллельно в медицинском учреждении уже ведут набор кадров для работы в новых условиях.

По мнению специалистов, проект «Качественная медицина» действительно позволяет объединить усилия федеральной, региональной и муниципальной власти в работе по улучшению доступности медицинской помощи.

«Речь идёт о создании инфраструктуры рядом с учреждениями здравоохранения. Особенно это видно на примере медицинского кластера в Нагорной части, где произошли масштабные изменения в транспортной инфраструктуре. Были реконструированы дороги, появились тротуары, вместительные парковки, освещение, остановки общественного транспорта», — говорит главный врач краевой клинической больницы Диана Рудакова.

Она отметила, что такой подход позволяет создать и для пациентов, и для сотрудников комфортную среду в кластере. Рудакова подчеркнула, что, по её мнению, подобный принцип необходимо использовать и при благоустройстве территории вокруг других учреждений здравоохранения. Особенно тех, которые расположены в жилых кварталах.