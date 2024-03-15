МегаФон помогает малым операторам Алтайского края бороться с подменой номера

Более 20 региональных операторов подключены к системе "Атифрод"

15 марта 2024, 13:03, ИА Амител

Мошенник. Подмена номера / Фото: Shutterstock

МегаФон присоединил более 20 операторов к госплатформе "Антифрод" для борьбы с телефонным мошенничеством. Система использует облачные технологии X-Labs ("Икс-Лабс"), которые помогают операторам уменьшить затраты и качественно бороться с подменой номеров. С начала года таким образом обнаружили и предотвратили около 300 тысяч звонков.

Уже 25 операторов связи подключены к системе облачной верификации вызовов. Компании успешно прошли проверку в Главном радиочастотном центре. Еще семь операторов в настоящее время завершают тестирование.

Подключение новых операторов приносит первые плоды: с начала 2024 года через "Антифрод" обработали около 3 млн звонков. Каждый десятый из них не прошел проверку и был заблокирован.

"Малым операторам облачное подключение позволяет исполнить требования законодательства и при этом обойтись без установки дорогостоящего оборудования, обслуживания его специалистами и постоянной коммуникации с надзорными органами", – объясняет директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов МегаФона Сергей Хренов.По его словам, подключение новых операторов к системе способствует повышению общей эффективности защиты от мошенничества для всех участников рынка. Пока не все владельцы мобильной нумерации подключены к "Антифроду", у мошенников сохраняется возможность совершать звонки с подменой номера.

С начала подключения операторов сотрудники МегаФона встретились с массовыми атаками злоумышленников. Например, за несколько часов они пытались совершить около 500 тыс. звонков из-за границы, пытаясь подставить 12 тыс. номеров одного из операторов, сотрудничающих с МегаФоном. В некоторые моменты количество вызовов достигало 100 в секунду. Их успешно заблокировали.

После включения системы проверки количество атак уменьшилось. Однако мошенники по-прежнему пытаются обойти систему защиты и периодически совершают звонки с номеров операторов, подключенных к системе верификации.

Как ранее сообщал amic.ru, МегаФон также объединил усилия с Министерством цифрового развития в борьбе с фишинговыми сайтами. Компания разработала систему для обнаружения мошеннических ресурсов, которая передает данные в институт "Интеграл" для их блокировки. В течение января текущего года обнаружили уже более шести тысяч подобных веб-страниц.