Метель и плюсовая температура. О погоде в Алтайском крае 13 марта

В некоторых районах ожидаются серьезные осадки

13 марта 2024, 06:02, ИА Амител

Снегопад в лесу / Фото: pxhere.com

Мокрый снег ожидается в Алтайском крае 13 марта. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

По региону температура воздуха составит -2...-7 градусов, по югу – до +3 градусов. В отдельных районах небольшой, по востоку умеренный снег, мокрый снег, по югу с дождем, возможны гололедные явления, метели. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 17-22 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут от -3 до -5 градусов. Небольшой снег, мокрый снег, возможны гололедные явления, отложения мокрого снега. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.