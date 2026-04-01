На Алтае подросток без прав на мотоцикле устроил ДТП с УАЗом

Пассажир мотоцикла получил перелом ноги и был госпитализирован

01 апреля 2026, 15:43, ИА Амител

Транспортные средства, участвующие в ДТП / Фото: ГАИ Республики Алтай

В Республике Алтай двое подростков пострадали в ДТП с участием мотоцикла и автомобиля. Авария произошла вечером 29 марта в селе Балыкча, сообщили в Госавтоинспекции региона.

По предварительным данным, около 18:30 17-летний подросток сел за руль мотоцикла Motoland Forester, не имея водительских прав. В качестве пассажира с ним ехал 14-летний друг. Во время движения подростки нарушили правила расположения транспортного средства на проезжей части, после чего мотоцикл столкнулся со встречным автомобилем УАЗ-220692, которым управлял 73-летний местный житель.

В результате аварии пассажир мотоцикла получил перелом ноги и был госпитализирован. Водитель двухколесного транспортного средства получил незначительные травмы.

«Подросток взял мотоцикл своего отца, при этом ключи находились в свободном доступе. В отношении 17-летнего водителя составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ ("Управление без водительского удостоверения") и ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью средней тяжести")», — отметили в ведомстве.

Также административный материал по ст. 5.35 КоАП РФ составлен в отношении родителей подростка за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию. Кроме того, решается вопрос о привлечении собственника мотоцикла к ответственности за передачу управления лицу, не имеющему прав.

