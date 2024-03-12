Музыкальный критик назвал артистов, которые никогда не пели под фонограмму
При этом некоторые хитрости певцы все-таки применяют
12 марта 2024, 22:15, ИА Амител
Музыкальный критик Евгений Бабичев рассказал о том, какие артисты никогда не выступают под фонограмму. Его слова передает News.ru.
По его словам, всегда вживую выступал Иосиф Кобзон. Также Бабичев рассказал, что Николай Носков до болезни всегда давал живые концерты.
Из действующих артистов критик выделил Олега Газманова, Леонида Агутина, Сосо Павлиашвили и Алексея Чумакова.
При этом Бабичев раскрыл секрет, которым пользуются некоторые певцы, выступающие вживую. Он отметил, что одну песню на концерте все-таки могут исполнить под фонограмму, но делают это для того, чтобы передохнуть.
"Хорошо вживую поют Сергей Лазарев, Александр Панайотов, Лолита. Не ручаюсь, что от и до живое выступление. Все возможно", – добавил критик.
23:57:53 12-03-2024
Пенкин всегда в живую, без фонограммы выступает
08:19:37 13-03-2024
Пугачева всегда в живую поет ;)
21:31:32 14-03-2024
Алекс (08:19:37 13-03-2024) Пугачева всегда в живую поет ;)... Не смешите.... Последние 15 лет под фонограмму. Чем петь то. Голоса не осталось. Прокурила....
10:17:52 16-03-2024
Гость (21:31:32 14-03-2024) Не смешите.... Последние 15 лет под фонограмму. Чем петь то.... Пугачева на своих сольных концертах всегда пела в живую. У нее только две или три песни были под фанеру когда она в зал выходила. Я был на ее концертах и знаю про что говорю. А вот на ТВ или сборных концертах там да в основном фанера.
14:00:43 16-03-2024
Гость (21:31:32 14-03-2024) Не смешите.... Последние 15 лет под фонограмму. Чем петь то.... Последние 15 лет она вообще не поёт. Она ушла со сцены в 2009 году. Потом были единичные выходы, и таи да, под фанеру.
08:33:04 13-03-2024
Враки. На сборках все под фанеру свои выступления гонят. На чёсах по стране тоже!
09:22:56 13-03-2024
Дело в том, что многие если даже захотят петь в живую в регионах - то не смогут, так как не позволяет музыкальное оборудование. Поэтому те кто поют в живую таскают с собой колонки а это удорожание концерта и себестоимости.
10:30:27 13-03-2024
Гость (09:22:56 13-03-2024) Дело в том, что многие если даже захотят петь в живую в реги... Чушь и ересь. Даже в Барнауле есть прокат мирового уровня (Грибуцкий), а кто тащит сюда свой звук- это или бзик или жалкие понты. Сильно умилила "АлисА" в Моторщиках- такого отвратительного звука в этом зале никогда до них не было, а ведь они пёрли сюда свой аппарат и играли в эталонном по акустике зале!
12:44:08 13-03-2024
Гость (10:30:27 13-03-2024) Чушь и ересь. Даже в Барнауле есть прокат мирового уровня (Г... Да жалко будет потерять этот ДК. Собственник не уверен, что ему нужен этот чемодан без ручки
13:18:35 13-03-2024
Гость (10:30:27 13-03-2024) Чушь и ересь. Даже в Барнауле есть прокат мирового уровня (Г...
Вот именно. Звук в Барнауле лучший в Сибири. и при живых выступлениях в Новосибирске, Новокузнецке, Красноярске - заказываются фуры и едут в эти города. Но так было не всегда, один музыкант до этого таскал колонки из Питера
22:02:08 13-03-2024
Гость (10:30:27 13-03-2024) Чушь и ересь. Даже в Барнауле есть прокат мирового уровня (Г... А когда АлисА последний раз играли в Моторщиках???
10:39:39 13-03-2024
Критик тоже под фонограмму наговорил чушь.
11:10:32 13-03-2024
А как раньше пели без фанеры? И нормально было.
11:36:06 13-03-2024
Гость (11:10:32 13-03-2024) А как раньше пели без фанеры? И нормально было....
ага нормально - ноюще фонящий микрофон - оргазм ушей
11:59:19 13-03-2024
Гость (11:36:06 13-03-2024)
ага нормально - ноюще фонящий микрофон - оргазм ушей... Вы свои акустические эксперименты после приобретения первого магнитофона Весна-303 щас описали? Или школьную дискотку 80-х? Настоящие профи не просто поют "в направлении микрофона", они с ним работают. Посмотрите выступления великих- Веттона, Хэммилла, Иена Андерсона, да и Джона Андерсона тоже, Питера Николлса...
22:37:40 13-03-2024
Гость (11:10:32 13-03-2024) А как раньше пели без фанеры? И нормально было.... "Раньше" - это при СССР? Тогда концертная организация (филармония) брала на себя транспортные затраты. За артистами ездил их концертный комплект. В итоге артисты работали на своём родном аппарате, со своим рлдным звуковиком. Да ещё по неделе на одной площадке. Это всё сильно помогало звучать нормально.
09:31:48 14-03-2024
Алекс (08:19:37 13-03-2024) Пугачева всегда в живую поет ;)... Пела.... когда то. Лет 40 назад.
10:46:06 15-03-2024
Стас Пьеха поёт без фонограммы.
15:42:22 16-03-2024
А он точно поёт.Это у нас пением называется.Я про Стаса Пьеху.Вот его бабушка пнела точер без "фанеры". Даже без микрофона вживую. Это было ,по-моему, в 19 65 году.
21:44:37 17-03-2024
Группа Садко поет без фанеры, Прохор Шаляпин тоже