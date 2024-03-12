Музыкальный критик назвал артистов, которые никогда не пели под фонограмму

При этом некоторые хитрости певцы все-таки применяют

12 марта 2024, 22:15, ИА Амител

Публика на концерте / Фото: pxhere.com

Музыкальный критик Евгений Бабичев рассказал о том, какие артисты никогда не выступают под фонограмму. Его слова передает News.ru.

По его словам, всегда вживую выступал Иосиф Кобзон. Также Бабичев рассказал, что Николай Носков до болезни всегда давал живые концерты.

Из действующих артистов критик выделил Олега Газманова, Леонида Агутина, Сосо Павлиашвили и Алексея Чумакова.

При этом Бабичев раскрыл секрет, которым пользуются некоторые певцы, выступающие вживую. Он отметил, что одну песню на концерте все-таки могут исполнить под фонограмму, но делают это для того, чтобы передохнуть.