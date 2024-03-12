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На S7 возбудили дело из-за цен на авиабилеты

От компании требуют разработать документ, который объяснит формирование стоимости

12 марта 2024, 16:31, ИА Амител

Крыло самолета / Фото: пресс-служба ФАС
Крыло самолета / Фото: пресс-служба ФАС

Федеральная антимонопольная служба возбудила административное дело на авиакомпанию S7 из-за стоимости билетов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Представители ФАС уже предупреждали S7 о том, что компании нужно разработать документ, который объяснит формирование цен на билеты. Этого не сделали, билеты в один класс до сих пор продаются по разной цене. Кроме того, S7 пыталась оспорить требование ФАС в суде, но не смогла.

"Перевозчик не исполнил предупреждение ведомства, а также пытался оспорить его законность в суде. Однако Арбитражный суд города Москвы поддержал позицию ФАС России", – сказано в сообщении.

Если вину S7 докажут, то перевозчику придется платить штраф.

суд самолёт

Комментарии 8

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Гость

16:47:40 12-03-2024

Вместо штрафа, обяжите перевозчика продавать свои билеты по разумным ценам, а не на перелёт на золотом ковре-самолёте с кальяном .

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Гость

17:14:22 12-03-2024

У огурцов как-раз таки всё прозрачнее некуда. Если поколение тиктока читать не умеет - их проблемы. Где можно заблудиться в пунктах 1. Без багажа 2. С багажом невозвратный 3.С багажом возвратный в экономе и 1.Просто бизнес 2. Бизнес с бизнес-залом??? Лучше бы поБЕДУ дрючили за их вечные "дай миллиончик" на любой чих

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Гость

17:55:01 12-03-2024

Гость (17:14:22 12-03-2024) У огурцов как-раз таки всё прозрачнее некуда. Если поколение... вы можете сидеть с другим пассажиром рядом в салоне, оба по невозвратному тарифу без багажа, но вы заплатите 25000 руб, а сосед 15000. Вот "Сибирь" и просят пояснить за разницу, а она не может

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ворчун

18:51:05 12-03-2024

Гость (17:55:01 12-03-2024) вы можете сидеть с другим пассажиром рядом в салоне, оба по ... Во всём мире цены на авиабилеты меняются чуть ли не каждый час! И никогда не возможно предугадать заранее, когда будет самая дешёвая цена... Сидишь, обновляешь, договариваешься с жабой

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гость

17:15:14 12-03-2024

У Аэрофлота ценник ещё выше, у S7 самый гуманный.

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Гость

21:17:48 12-03-2024

Авиакомпаний много, а конкуренции нет. Приглашайте дружественные иностранные компании, создайте эффективную государственную авиакомпанию и представляйте пассажирам данные о себестоимости и прибыли. Наземная авиационная инфраструктура должна быть единым государственным комплексом, как и энергосистема и РЖД.
Государство может и должно стимулировать открытые конкурирующие авиакомпании.

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Гость

21:56:00 12-03-2024

Гость (21:17:48 12-03-2024) Авиакомпаний много, а конкуренции нет. Приглашайте дружестве... это самый смешной комментарий, начиная с февраля 2022 года

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Гость

08:32:03 13-03-2024

S7 - самая "опрятная" авиакомпания, в отличии от Аэрофлота и России....походу вот эти жлобы и катали писульки в ФАС...пе....сня московская!

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