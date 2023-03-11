Алтайские речники в 2022 году поставили рекорд по грузоперевозкам за последние 30 лет

В 2022 году водный транспорт перевёз более миллиона тонн товаров

11 марта 2023, 08:45, ИА Амител

Водный транспорт / Фото: amic.ru

Речной транспорт Алтайского края в 2022 году достиг самых высоких показателей в сфере грузоперевозок за 30 лет. Всего по воде в 2022 году удалось перевезти 1,2 млн тонн товаров. Таким образом, регион вернулся к цифрам 1993 года. Об этом рассказал начальник филиала ФБУ "Администрация обского бассейна внутренних водных путей" Александр Чуприн на расширенном совещании Минтранса Алтайского края с ведущими дорожниками региона 10 марта.

Александр Чуприн рассказал, что в 2022 году речной транспорт выполнил все задачи. В сфере грузоперевозок были достигнуты "максимальные показатели", подчеркнул он. Рост грузоперевозок составил 42%, а грузооборот увеличился на 79% по сравнению с 2021 годом. Это позволило разгрузить 755 км региональных дорог, отметил Чуприн. Министр транспорта Алтайского края Антон Воронов дополнил, что с автомобильных дорог водный транспорт помог "убрать" порядка 59 тысяч грузовых автомобилей.

Губернатор Виктор Томенко отметил, что необходимо возвращаться к прежним высоким показателям и назвал цифры 2022 года достойными. Он призвал больше работать и подчеркнул, что такие успехи речники достигли "в сложнейших условиях".

Кроме того, Александр Чуприн доложил, что речникам в 2022 году удалось повысить гарантированную глубину судового хода со 140 до 160 сантиметров.

"Была обеспечена экономическая безопасность и эффективность работы грузового и пассажирского флота, транспортные происшествия в крае не зафиксированы. В 2022 году в Алтайском крае работало четыре земснаряда общей производительностью 2,2 тысячи кубометров в час, суммарный объём составил 1,390 млн "кубов". Плановый объём работ на 2023 год составляет 1,450 млн куб. м", – пояснил Чуприн.

Успехи в отрасли позволили в три раза увеличить среднюю зарплату работников водного транспорта и приблизить её к 44 тысячам рублей. Количество рабочих мест тоже удалось увеличить, сказал Чуприн.

Также Александр Чуприн перечислил задачи речного транспорта на 2023 год. Среди них – перевезти водным транспортом не менее 1,3 млн тонн товаров, обеспечить доступность и безопасность пассажирских перевозок по воде по социальным маршрутам Барнаул – Бобровка, Барнаул – Рассказиха и Барнаул – Кокуйское, а также организовать приёмку и доставку в Барнаул землесоса производительностью 700 кубометров в час. Такой техники, подчеркнул Чуприн, не было в Алтайском крае с 1970-х годов.