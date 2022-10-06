За здравие. Какие алтайские клиники попали в премию «Народный знак качества 2022»

За здоровьем в Алтайском крае следят и высоко оценивают предоставляемые медицинскими учреждениями услуги. Это видно по количеству компаний-участников, которые жители региона номинировали на премию «Народный знак качества 2022». Значительно больше в нашем крае любят только рестораны, торговые сети и производителей продуктов, остальные номинации по количеству заявленных компаний, можно сказать, «дышат друг другу в спину». Так, из 600 номинированных предприятий 40 медучреждений подано именно в номинации «Медицинская клиника года» и 38 компаний — в номинации «Стоматология года». Почти 500 голосов жители края отдали медклиникам и более 200 — стоматологиям.

В списке участников самой человеколюбящей номинации представлены River, «Антуриум», «Пигмалион», «Астра», «Добрый доктор», городская больница № 5, Алтайский краевой клинический перинатальный центр «ДАР», «Детское и взрослое здоровье», «Здоровье», «Малыш», «Медлайн» и многие другие.

В консультативно-диагностическом центре «Детское и взрослое здоровье» о премии «Народный знак качества» узнали из новостей. Кто номинировал — могут только предположить.

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«Нас могли номинировать и наши пациенты, и, возможно, сотрудники. Думаю, у нас есть все шансы на победу. Мы думаем, что наша клиника одна из лучших в городе, потому что мы окружаем заботой и любовью каждого нашего пациента и искренне делаем свою работу. Не скромно, конечно, но мы уверены в качестве своих услуг и профессионализме нашей команды врачей, это подтверждают отзывы и большой поток пациентов наших трёх клиник. Наши пациенты, в частности, и помогут нам победить, если посчитают нас лучшими», — прокомментировала генеральный директор компании Татьяна Дублей.

«Народный знак качества 2022» — проект портала amic.ru и радиостанции Business FM Барнаул. C 5 сентября по 9 октября жители Алтайского края могут номинировать любую компанию на сайте народныйзнаккачества.рф. Голосовать можно только за одну компанию в номинации. Но можно сделать выбор во всех номинациях. Например, «Торговая сеть», «Фастфуд», «Производитель продуктов питания», «Автосервис», «Салон красоты», борьба идёт даже среди курортов и санаториев края. Весь список номинаций можно посмотреть тут. До конца подачи заявок осталось всего несколько дней. Успевайте номинировать любимые компании. Затем мы составим шорт-лист из 10 самых-самых, и вы снова будете голосовать, теперь уже за победителя.

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Народный знак качества Тебе решать. Что за премия «Народный знак качества 2022» и как стать номинантом

У проекта «Народный знак качества 2022» много замечательных партнёров. Вот только некоторые из них:

Магазины низких цен «Светофор» — генеральный партнёр проекта. Здесь есть всё для комфортных и быстрых покупок. Всегда широкий ассортимент товаров первой необходимости с минимальной наценкой (напрямую от производителя, поэтому никакой переплаты за бренд). Сеть дискаунтеров «Светофор» — магазины для людей, которые хотят и умеют экономить время и бюджет.

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