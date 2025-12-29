Россияне назвали самые красивые новогодние города страны

Возглавляет рейтинг Москва

29 декабря 2025, 16:05, ИА Амител

Новый год в Барнауле / Фото: amic.ru

Согласно исследованию SuperJob, наиболее впечатляющее новогоднее оформление в России, по мнению жителей, представлено в Москве, Краснодаре и Казани.

С незначительным отставанием в рейтинге следует Санкт-Петербург (3,88 балла). В первую семерку лидеров по праздничному оформлению также вошли Новосибирск (3,65), Красноярск (3,64) и Челябинск (3,6 балла).

Примечательно, что жители Москвы наиболее высоко оценили новогоднее убранство своего города: 54% респондентов заявили, что усилия городских властей заслуживают наивысшей оценки. В Санкт-Петербурге только 30% опрошенных поставили "отлично".