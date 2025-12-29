Депутаты-единороссы лично поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Новым годом

С 26 декабря и на протяжении всех новогодних каникул партийцы и волонтеры навещают ветеранов в городах и районах региона

29 декабря 2025, 16:00, ИА Амител

Алина Горлова, Макар Астанин и Александр Романенко / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

В Алтайском крае проходит традиционная акция "С Новым годом, ветеран!". Представители партии "Единая Россия" совместно с активистами движения "Волонтеры Победы" лично поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны. В этом году для них подготовили 54 праздничных набора с чаем, сладостями, пледами, открытками и письмами от школьников.

Секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" и председатель Алтайского краевого Законодательного собрания Александр Романенко поздравил труженика тыла и участника борьбы с националистическим подпольем в Прибалтике Макара Панкратьевича Астанина. До войны он трудился в колхозе, затем проходил службу в войсках Народного комиссариата государственной безопасности СССР, где командовал стрелковым отделением. За заслуги перед страной ветеран награжден орденами Отечественной войны I и II степени, а также медалями "За Победу над Германией" и "За боевые заслуги".

«Наши ветераны – это наша гордость, пример мужества и верности Родине. Для нас огромная честь иметь возможность поблагодарить их за подвиги, окружить вниманием и заботой, поздравить с наступающими праздниками», – сказал Александр Романенко.

Вместе с ним ветерана навестила руководитель регионального отделения движения "Волонтеры Победы", председатель общественного совета проекта "Историческая память" в Алтайском крае Алина Горлова.

Наталья Кувшинова и Иван Журавлев / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Сенатор от региона, заместитель секретаря алтайской "Единой России" Наталья Кувшинова пришла с новогодним подарком к 98-летнему фронтовику Ивану Митрофановичу Журавлеву. На фронт он ушел из Волчихинского района в 1944 году, служил на Дальнем Востоке до 1951 года и награжден орденом Отечественной войны II степени и рядом медалей.

«Иван Митрофанович служил в морской пехоте и до сих пор в его комнате висит флаг с Андреевским крестом. Несмотря на возраст, он не сидит без дела: старается помочь по хозяйству, собирает пазлы, читает газеты. Жизнелюбие и стойкость наших ветеранов вызывают огромное восхищение. Пусть они будут рядом с нами как можно дольше, а мы будем брать с них пример», – сказала Наталья Кувшинова.

Денис Голобородько и Татьяна Ищенко / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Первый заместитель секретаря реготделения "Единой России", заместитель председателя АКЗС Денис Голобородько поздравлял Татьяну Петровну Ищенко. Войну она застала еще ребенком – в десять лет примкнула к партизанам. В 1945 году потеряла родителей, после Победы жила в детском доме.

«Очень приятно вновь увидеть Татьяну Петровну в добром здравии и отличном настроении. Каждая встреча с ветеранами – это огромный заряд позитива. Желаю Татьяне Петровне, всем фронтовикам, труженикам тыла, детям войны добра, хорошего самочувствия, любви и заботы близких», – сказал Денис Голобородько.

Под Новый год на день рождения фронтовика Дмитрия Ермиловича Бурнышева приехал первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов.

«Судьба Дмитрия Ермиловича – пример стойкости и преданности Родине. В 16 лет он получил повестку на фронт и отправился учиться в артиллерийское училище. Награжден двумя орденами Отечественной войны и медалью "За победу над Японией". После войны прослужил под Владивостоком до 1951 года, а потом много лет работал на шахте в Кемеровской области», – рассказал депутат.

Даниил Бессарабов в гостях у Дмитрия Бурнышева / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Вместе с супругой Дмитрий Ермилович прожил более полувека, за это время они вырастили троих детей.