В Госдуме рассказали о законах, вступающих в силу в январе

Среди принятых проектов – повышение МРОТ

29 декабря 2025, 15:35, ИА Амител

Депутаты АКЗС / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

Вячеслав Володин, спикер Государственной Думы, проинформировал о законодательных изменениях, которые начнут действовать в России с января 2026 года, в частности, о росте минимальной заработной платы.

«Законы, вступающие в юридическую силу в январе… С первого месяца нового года минимальный размер оплаты труда увеличится более чем на 20%, достигнув 27 093 рублей. Параллельно произойдет увеличение прожиточного минимума и ряда социальных пособий. Страховые пенсии будут проиндексированы на 7,6%», – сообщил Володин в своем Telegram-канале.

Володин подчеркнул, что расширяется спектр мер поддержки для семей. В частности, отменяются ограничения на включение периодов по уходу за ребенком до полутора лет в страховой стаж. Вводится новая форма помощи для трудоустроенных родителей, воспитывающих двух и более детей.

Женщины, удостоенные звания "Мать-героиня", получат социальные гарантии, аналогичные тем, что предоставляются Героям России и Героям Труда. По мнению главы Госдумы, будущее страны напрямую связано с решением демографических проблем.