В Госдуме рассказали о законах, вступающих в силу в январе
Среди принятых проектов – повышение МРОТ
29 декабря 2025, 15:35, ИА Амител
Вячеслав Володин, спикер Государственной Думы, проинформировал о законодательных изменениях, которые начнут действовать в России с января 2026 года, в частности, о росте минимальной заработной платы.
«Законы, вступающие в юридическую силу в январе… С первого месяца нового года минимальный размер оплаты труда увеличится более чем на 20%, достигнув 27 093 рублей. Параллельно произойдет увеличение прожиточного минимума и ряда социальных пособий. Страховые пенсии будут проиндексированы на 7,6%», – сообщил Володин в своем Telegram-канале.
Володин подчеркнул, что расширяется спектр мер поддержки для семей. В частности, отменяются ограничения на включение периодов по уходу за ребенком до полутора лет в страховой стаж. Вводится новая форма помощи для трудоустроенных родителей, воспитывающих двух и более детей.
Женщины, удостоенные звания "Мать-героиня", получат социальные гарантии, аналогичные тем, что предоставляются Героям России и Героям Труда. По мнению главы Госдумы, будущее страны напрямую связано с решением демографических проблем.
15:45:07 29-12-2025
Для трудящихся, полезное, что нибудь сочинили ?
16:03:44 29-12-2025
Гость (15:45:07 29-12-2025) Для трудящихся, полезное, что нибудь сочинили ?... Можно.
А зачем ?
16:34:34 29-12-2025
Гость (15:45:07 29-12-2025) Для трудящихся, полезное, что нибудь сочинили ?... Сочинили. Стоимость гигакалория с 3000тр подняли до 6000р. Ура!!! С новым годом. 16
19:53:50 29-12-2025
Типа "не жизнь, а малина" маячит россиянам в новом году!?