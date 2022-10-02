В Роскомнадзоре назвали причину блокировки SoundCloud
От сервиса дважды требовали удалить запрещённую информацию
2 октября 2022, 22:15, Никита Черников
Доступ к стриминговому сервису SoundCloud ограничили из-за фейков о спецоперации, сообщили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора.
В частности, сотрудников Генпрокуратуры, которая и потребовала заблокировать ресурс, смутило содержание материалов «с недостоверной информацией относительно сущности специальной военной операции на территории Украины, её форме, способах ведения боевых действий».
В Роскомнадзоре отметили, что в адрес владельца SoundCloud дважды направляли требования о необходимости удаления запрещённой информации.
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