В Роскомнадзоре назвали причину блокировки SoundCloud

Доступ к стриминговому сервису SoundCloud ограничили из-за фейков о спецоперации, сообщили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора.

В частности, сотрудников Генпрокуратуры, которая и потребовала заблокировать ресурс, смутило содержание материалов «с недостоверной информацией относительно сущности специальной военной операции на территории Украины, её форме, способах ведения боевых действий».

В Роскомнадзоре отметили, что в адрес владельца SoundCloud дважды направляли требования о необходимости удаления запрещённой информации.