Названы самые популярные слова 2025 года

11 декабря 2025, 15:35, ИА Амител

Девушка, читающая книгу / Фото: amic.ru

По результатам экспертного голосования, проведенного порталом "Грамота.ру", главным в 2025 году стало слово "зумер". За ним следуют "выгорание" и "ред-флаг", занявшие второе и третье места соответственно, сообщает ТАСС.

В финальный список вошли 12 претендентов. В голосовании принимали участие лингвисты из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных населенных пунктов.

Каждый эксперт имел право отдать свой голос за одно, два или три слова. Константин Деревянко, глава "Грамоты.ру", подчеркнул, что термин "зумер" прочно закрепился в публицистическом стиле и активно используется в средствах массовой информации.