Барнаульские девелоперы массово "рванули" за разрешениями на строительство ЖК

Компании уже в первые дни нового года получили документы, которые позволяют им приступить к возведению домов

8 февраля 2022, 03:04

Строительные компании Барнаула с начала года получили уже три разрешения на возведение крупных ЖК. В прошлые годы девелоперы обращались в мэрию за документами лишь ближе к весне. Впрочем, активность застройщиков в 2022 году эксперты не связывают с экономическими причинами или сезонностью: большинство компаний уже давно запланировали работы на этих площадках.

Какие ЖК начнут строить в Барнауле?

Квартал рядом с “Ареной”

13 января ООО “СЗ “Домостроительная компания” (входит в ГК “Алгоритм”) получило разрешение на строительство ЖК на Павловском тракте, 196. Комплекс будет состоять из четырёх домов (трёх десятиэтажных, расположенных параллельно, одного 16-этажного), а также двух административных зданий.  

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На территории ЖК запроектированы площадки для детей, для занятий спортом, для хозяйственных целей. Места для автомобилей предполагается разместить по периметру комплекса. Детские площадки, входы в подъезды, лифты будут обеспечены видеонаблюдением. 

Впервые проект ЖК рассматривали на градостроительном совете в середине ноября 2021 года. Но тогда эксперты обратили внимание на недостаточное количество парковочных мест на территории микрорайона. На заседании в начале декабря архитекторы представили доработанные эскизы, где уже были соблюдены нормативы по числу машино-мест на участке, и комиссия их одобрила.

ЖК в квартале 2036

В ближайшие месяцы в Барнауле начнётся застройка и квартала 2036: 14 января ООО СЗ “Адалин на Семёнова” (входит в ГК “Адалин”) получило разрешение на возведение четырёх многоэтажных домов. Компания в начале декабря 2021 года защитила проект на градсовете.

Дома с

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Первые четыре дома появятся вдоль ул. 280-летия Барнаула. Для этой группы зданий переменной этажности (от 10 до 17) уже одобрено название — ЖК “Шотландия”. Всего же в микрорайоне запроектировано 15 объектов, в том числе 25-этажных, а также школа, детский сад, гараж-стоянка. 

Дома планируют возводить из железобетонных панелей. В отделке зданий будут использовать несколько видов материалов, в том числе клинкерную и керамическую плитку, композитные панели, керамогранит.

Дом на месте бани

18-этажную высотку скоро начнут строить на ул. Северо-Западной, 48а, где располагалось здание общественной бани 1957 года постройки. Проект ЖК ещё летом 2021 года был одобрен на градсовете. Но за разрешением на строительство ИСК “Спорт-Сити” обратилась лишь 31 января 2022 года.

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Дом, который планирует возвести компания, рассчитан на 153 квартиры, в которых, по оценкам проектировщиков, смогут проживать более 373 человек. На крыше ЖК предусмотрены детские и спортивные площадки. Их предлагают накрыть навесом.

Также в ЖК запроектирован двухуровневый подземный паркинг с автоматическим подъёмником (чтобы попасть в гараж, автомобиль должен заехать на платформу, которая опустит транспорт на один-два этажа вниз).

Обращение застройщиков за разрешительными документами в первые дни нового года эксперты связывают лишь с окончанием работы компаний по подготовке проектов. Других причин, чтобы спешно получать документы, у девелоперов нет.

“Разрешение на строительство выдаётся после того, как проект прошёл экспертизу. Значит, эти застройщики уже получили положительное заключение экспертизы и могут приступать к строительству. Ни сезонность, ни другие факторы на это не влияют”, — объяснил amic.ru исполнительный директор Союза строителей Алтайского края Вячеслав Ширшов.

Что будет с рынком новостроек?

Практически одновременный выход на рынок новых ЖК может частично устранить в Барнауле дефицит квартир. Особенно это касается самых популярных вариантов — однокомнатных и двухкомнатных. Однако вряд ли компании разом выставят на продажу все квартиры в проектируемых домах: сейчас застройщикам, отмечают эксперты, выгоднее продавать жильё “пакетами”.

Компании ощущают сокращение числа покупателей из-за роста процентных ставок по ипотеке, а потому выдают квартиры на рынок “порционно”: не разом весь дом, а частично, по 100-150 квартир. Такая тактика позволяет создавать искусственный дефицит, удерживать цены на высоком уровне и не уйти в минус.

Если же девелопер выставляет разом все квартиры и продаёт их, например, по 90 тыс. рублей за “квадрат”, то через полтора-два года, когда дом будут достраивать, себестоимость может достигнуть уже 130 тыс. рублей за кв. м. В этом случае компания понесёт убытки.

“Продажа квартир “пакетом” — это правда. Дело в том, что застройщики не понимают, какая будет стоимость строительных материалов через месяц-два. Компании запускают в продажу, например, первый и второй подъезд в доме. Стоимость квартир определяется ценой строительных материалов. Но через несколько месяцев материалы дорожают на 30%, поэтому третий и четвёртый подъезды будут продавать по иной цене. Экономическая ситуация в стране нестабильная. Всё с котлована распродали и все довольны. Это жизнь заставила”, — объяснил Вячеслав Ширшов.

Цифры

75 домов сейчас возводят в Барнауле, по информации “Дом.РФ”.

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