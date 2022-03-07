Детскую офтальмологическую клинику возведут за ТРЦ «Праздничный» в Барнауле

Проект клиники на ул. Лазурной, 12 / Фото: «Мастерская Золотова»

Двухэтажную офтальмологическую клинику для детей возведут в спальном районе Барнаула. Проект здания презентовали на градостроительном совете 3 марта. Авторы отметили, что концепция здания сформирована и его назначением, и сложившейся окружающей застройкой.

Что известно о проекте?

Клинику возведут на ул. Лазурной, 12, в центре квартала в границах улиц Шумакова, Взлётная, Лазурная и Балтийская. Как отметил автор проекта, руководитель мастерской Владимир Золотов, площадку под новое здание окружают торговые, спортивные и бизнес-центры, административные объекты, а также Иоанно-Богословская церковь и сквер.

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Рядом с будущим объектом уже построено двухэтажное здание офтальмологической клиники. На участок организовано три въезда — два уже существуют.

«Никакого деления территории, где находятся два здания, не предусмотрено: ни заборами, ни зелёными насаждениями. Это единый комплекс. На площадке для нового здания предполагается размещение 14 машино-мест, за границами территории — 22 парковочных места», — отметил Владимир Золотов.

Оба здания выполнены в едином стиле, но будут отличаться друг от друга.

«Отделка здания предполагает вентилируемые фасады, японские панели, имитирующие разные фактуры — от кирпича до штукатурки. Входные группы будут акцентированы. Нашим зданием мы завершаем строительство этого квартала», — сказал он.

«Микрорайон-горох»

На площадке, где сейчас предполагается строительство клиники, уже были разработаны градостроительные проекты, напомнил руководитель персональной мастерской, архитектор Пётр Анисифоров.

«Какая функция, какое назначение было у ранее разработанных проектов?» — спросил он.

«Этот район является центром для пяти микрорайонов, во всех градостроительных проработках это деловой центр. Наш проект выполнен в соответствии с ранее разработанной градостроительной документацией», — ответил Владимир Золотов.

Руководитель мастерской «Классика» Александр Деринг поинтересовался, почему авторы не стали объединять два здания. Ведь в этом случае, по мнению архитектора, можно было избежать разнородности застройки.

«В центре квартала располагается храм, а вокруг в него какой-то „горох“. Не получается осмысленной, убедительной застройки. Всё разношерстное и по цвету, и по массе. Добавление мелких объектов на пользу не идёт. Не думали ли объединить объекты? Может быть, использовать единую стену, арку, чтобы „слить“ два торцевых фасада», — сказал Деринг.

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Владимир Золотов отметил, что архитекторы думали над объединением фасадов. Но так как других причин, кроме визуальных, для этого нет, от идеи решено отказаться. Правда, архитектор обещал всё-таки подумать над строительством декоративной стены.

«Было предложение объединить два здания для застройки и формирования улицы. Так как напротив будет парковая зона, никаких строений не будет, фасад мог бы быть протяжённым. Мы хотели объединить объекты переходов. Но по технологии нет необходимости их объединять. А если сделать декоративный элемент в виде стенки, аркады, думаю, это возможно», — резюмировал Золотов.

В результате проект решено было согласовать.