Палитра выбора. Какие дома от застройщика можно купить в пригороде Барнаула и в чём их преимущества

Микрорайон «Палитра» / Фото предоставлено компанией «2 Этажа»

Малоэтажное строительство в пригороде Барнаула второй год демонстрирует высокие показатели: горожане практически массово переезжают из квартир в частные дома. Больше всего новых посёлков и коттеджей возводят в Первомайском районе. Это и понятно: 15 минут до центра города без пробок, удобная транспортная сеть, красивая природа. Но для качественной жизни за городом важна и инфраструктура посёлков. Один из самых «продвинутых» в этом плане — микрорайон «Палитра». Здесь же барнаульцы могут приобрести не только участки, но и готовые дома. Один из крупнейших застройщиков посёлка — компания «2 Этажа». Сейчас она возводит в «Палитре» 32 дома. Какие объекты предлагает компания и какие коттеджи пользуются наибольшим спросом — в нашем материале.

Качество, проверенное годами

Строительная фирма «2 Этажа» работает в «Палитре» первый год. За это время компания сдала более двадцати домов. Наиболее популярный проект, по словам руководителя компании Андрея Берга, — это дом до 100 квадратных метров.

«Только в этом году мы продали два десятка готовых домов такой площади и ещё столько же построили под заказ. Там три спальни, санузел, котельная и кухня-гостиная, никакого ненужного пространства в виде коридоров и больших холлов. Это, кстати, тоже тенденция: люди всё чаще отказываются от „вычурных“ планировок в пользу удобных и продуманных до мелочей типовых», — отмечает строитель.

Сейчас застройщик одновременно возводит в «Палитре» 32 дома на участках 7-11 соток. Некоторые из них уже проданы, другие только ждут покупателей. Так, ещё доступны для покупки одноэтажные дома 67, 85, 91 и 102 квадратных метра. Есть и двухэтажные проекты — 119 и 128 «квадратов».

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Тех, кто выбирает современное направление в архитектуре, может заинтересовать одноэтажный дом 120 «квадратов» в стиле хай-тек. Его возводят на участке 10 соток, а в коттедже предусмотрены гостиная, кухня, три спальни, две ванных комнаты, бойлерная и терраса.

Дома компании «2 Этажа» в микрорайоне «Палитра» / Фото предоставлено компанией «2 Этажа»

Все дома строят из газобетона «Сибит», фасады у домов в большинстве случаев комбинированные: кирпич/дерево или декоративная штукатурка. Такое сочетание, по словам Андрея Берга, нравится большинству будущих жителей. Коттеджи возводят на монолитном фундаменте с железобетонным ростверком: эта конструкция позволяет надёжно «закрепить» дом и избежать в будущем подвижек и усадки здания. Кровля — с утеплением из минеральной ваты, покрыта металлочерепицей.

Дома сдают в предчистовой отделке: жильцам остаётся только поклеить обои и постелить напольное покрытие. Большое внимание компания уделяет инженерному обеспечению дома, поэтому в каждом проекте предусмотрены тёплые полы, система вентиляции и очистки воды.

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Кстати, компания «2 Этажа» стала победителем премии «Народный знак качества 2022» в номинации «Застройщик года». За звание самой народной компании «2 Этажа» боролись с крупнейшими застройщиками региона. Но жители выбрали именно их.

Андрей Берг, руководитель строительной компании «2 этажа» / Фото: amic.ru

На любой вкус

Если среди строящихся проектов барнаульцы не смогут подобрать подходящий, то компания предлагает индивидуальное строительство. В каталоге проектов, доступных для реализации, есть около 20 вариантов домов. Их площадь — от 67 до 210 квадратных метров. Это одноэтажные, двухэтажные варианты, коттеджи со вторым светом, с гаражом, в классическом, современном стиле, а также хай-тек и барнхаус (дома в амбарном стиле, без перегородок между комнатами и крышей, — прим. ред.).

Во всех проектах детально продуманные планировки: есть дома с кухнями-гостиными, есть и с разделёнными кухней и гостиной. Все комнаты изолированы, нет проходных помещений. На входе в дома запроектирована котельная с газовым оборудованием, разводкой воды и электричества. В коттеджах большой площади обязательно наличие двух санузлов.

По словам Андрея Берга, все планировки компания проверяла годами, постоянно совершенствовала и корректировала. Благодаря этому получилось идеальное сочетание удобства, комфорта и высокого качества строительства.

Дома компании «2 Этажа» в микрорайоне «Палитра» / Фото предоставлено компанией «2 Этажа»

Справка

Микрорайон «Палитра» находится в посёлке Фирсово, рядом с «Фирсовой Слободой». Сейчас в квартале 378 участков. Всего же в «Палитре» планируют размежевать около 600 наделов для возведения коттеджей.

Инфраструктура посёлка, по проекту, включает частный детский сад на 50 мест, два многофункциональных здания (в одном будут магазин с закусочной, аптечный пункт, мини-пекарня, в другом — магазин, ФАП, пункт полиции), общественный центр с общеобразовательной школой на 500 учащихся, объект общественного питания. В ЖК проложены асфальтированные дороги, улицы освещены. Рядом с «Палитрой» находится лесной массив, где будут прогулочные зоны и игровые площадки для детей.

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«2 Этажа» (ИП Берг Андрей Анатольевич)

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