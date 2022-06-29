Порядка 40 аварийных домов снесут в Барнауле в 2022 году

В Барнауле за 2022 год снесут порядка 40 аварийных домов с условием их полного расселения. Об этом сообщили в мэрии.

С начала года в Барнауле снесли уже 15 домов. Ранее их расселили в рамках краевой адресной программы по переселению граждан из аварийного жилфонда и муниципальной программы «Барнаул — комфортный город». Жилищные условия в итоге улучшили 98 семей.

«В текущем году уже снесено 15 объектов — дома по адресам: проезд 9-й Заводской, 12, ул. Силикатная, 7, ул. Карагандинская, 15, ул. Южно-Мастерские, 8, ул. Главная, 2, ул. Анатолия, 146, ул. Папанинцев, 179а, ул. Мало-Олонская, 29, ул. Пушкина, 29в, ул. Смирнова, 5, ул. Лермонтова, 36, Промышленный 3-й, 3, ул. Никитина, 129, ул. Главная, 6, ул. Кирова, 8а», — говорится в релизе.

Также завершаются работы по сносу домов по адресам: ул. Смирнова, 3, ул. Карла Маркса, 66, проезд Канатный, 55, ул. Карагандинская, 11, ул. Северо-Западная, 9.