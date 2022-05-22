Продажи застройщиков в России резко рухнули из-за кризиса
В отдельных регионах страны наблюдается падение продаж на 99%
В апреле продажи российских застройщиков резко упали. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на систему продажи мониторинга новостроек bnMap.pro.
Наибольший уровень падения наблюдается в Волгограде, где продажи снизились на 99%. В Казани спрос упал на 98%, а в Кургане — на 97%.
Снижение на уровне от 90 до 76% фиксируют в Новосибирске, Екатеринбурге, Севастополе, Тюменской области, Нижнем Новгороде, а также ряде других регионов.
Меньше всего пострадали застройщики Москвы и Санкт-Петербурга, но даже здесь снижение значительное — на 46% и 59% соответственно.
Такое падение продаж эксперты объясняют финансовым кризисом. Люди боятся совершать большие покупки и опасаются того, что компании просто не закончат строительство домов.